Hardlopen is een populaire activiteit die goed is voor lichaam en geest. Maar als je elke keer in hetzelfde tempo loopt, mis je de voordelen van een gevarieerd hardlooptempo. Elke run op je snelst lopen is zwaar voor je lichaam en kan leiden tot blessures.

Het snelste dat een mens kan rennen, is ongeveer 44 km per uur. Dat was het tempo waarmee sprinter Usain Bolt in 2009 een wereldrecord op de 100 meter sprint vestigde. Natuurlijk kan de gemiddelde persoon niet in een tempo lopen dat hier ook maar in de buurt komt, en zelfs Bolt bereikte deze mijlpaal maar kort in zijn carrière. Op zo'n hoge snelheid is hardlopen niet vol te houden. "Zelfs doorgewinterde hardlopers hebben veel langzame en rustige runs nodig", zegt hardloopcoach Dave Ridley.

Het belangrijkste is om je looptempo te variëren, en dat geldt voor elke hardloper. "De voornaamste reden waarom we ons tempo variëren op verschillende runs is om onze training periodiek in te delen, om ons hardlopen te optimaliseren en topprestaties te kunnen behalen als het moment daar is. Of dat nu de wedstrijddag is of de dag waarop je je doel wilt bereiken", zegt hardloopcoach Lydia O'Donnell.

Dus, wat is je optimale tempo en hoe bepaal je dat? Verschillende Nike hardloopcoaches, waaronder Ridley en O'Donnell, leggen dit proces en het belang ervan uit.