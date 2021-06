Hoe Jordin Canada en Jrue Holiday vochten voor rechtvaardigheid terwijl ze in een bubbel leefden

Toen werd besloten dat beide competities in bubbels zouden spelen, werd basketbal opeens een het grootste podium voor sociale gerechtigheid ter wereld. Hoe praatten spelers daarover? Hoe besloot je of je wel of niet zou knielen? Of wat je op je tenues zou dragen?

Jordin: Voordat we besloten dat er daadwerkelijk een seizoen zou komen, wisten we dat we ons eerst en vooral moesten inzetten voor de "Say Her Name"-campagne. Wat betreft wel of niet knielen: dat verschilde per team. Ik weet dat we [vanuit Seattle Storm] niet op het veld wilden staan tijdens het volkslied. Dus als dat werd gestart, liepen we terug naar de kleedkamer en vlak voor het begin van de wedstrijd kwamen we dan weer terug. Gedurende het seizoen bespraken we hoe we van ons konden laten horen en mensen konden motiveren om te gaan stemmen. We wilden ook dat mensen op de hoogte waren over wat er in hun land gebeurt én ondertussen strijden voor een zwarte vrouw die slachtoffer was van politiegeweld.



Jrue: Het is belangrijk gesprekken te hebben tussen teams en spelers. Wij knielden omdat we dat zagen als teken van verbondenheid. Beide teams besloten dat te doen. We wilden verenigd zijn in alles wat we deden en er ook zijn voor de jongens die bleven staan en niet wilden knielen. We waren niet boos op ze, we hadden er geen oordeel over. Het ging om verbondenheid en de reden dat ik terugkwam om te spelen, was dat het om veel meer ging dan basketbal. We dachten aan alle mensen die we slachtoffer zagen worden van een ander. Dat we ergens voor konden staan en het gesprek gaande konden houden, dat we mensen konden laten weten dat onze cultuur veel voor de wereld betekent... en daar gaan we mee door.