Hoe Jordin Canada en Jrue Holiday vochten voor rechtvaardigheid terwijl ze in een bubbel leefden

Jrue: Toen we er aankwamen — en ik speel al 11 jaar in de league, dus ik heb mijn vrijheid al 11 jaar, en dan twee maanden die bubbel in... het was raar om je zo beperkt te voelen. Maar er was een gezamenlijk einddoel. Dat wilden we niet verpesten, dus wenden we aan het regime en de discipline. Ik dacht eerst dat het vreselijk ging worden, maar het viel best mee.



Jordin: Het was iets waar we aan moesten wennen, net als bij een reis naar het buitenland en dan eerst een paar weken in isolatie moeten. We moesten op onze kamer blijven, konden niet met teamgenoten omgaan, behalve tijdens trainingen of bijeenkomsten. We konden ook niet naar andere teams toe. Maar toen dat veranderde, werd het beter. Uiteindelijk mocht er steeds meer en mochten we zowel met ons eigen team als met andere teams omgaan.



We zaten vooral veel op onze kamers en probeerden onszelf zo goed en zo kwaad mogelijk bezig te houden. Zoals je al zei, waren we wel een beetje gewend aan dergelijke situaties. Maar het was zeker zwaar en mentaal vaak ook heel vermoeiend, want je zit in je eigen bubbel en er is niemand die langs kan komen of je gezelschap kan houden. Ik werd er mentaal sterker door, dat ik de focus en mentaliteit kon behouden en kon zeggen: ik ben hier om te spelen. Het was alleen basketbal en verder niets. Alleen veel films kijken op Netflix, meer kon ik niet doen.