Eén-op-één: Napheesa Collier x Sylvia Fowles

NC: Ik kan me de eerste training eerlijk gezegd niet herinneren. Die periode is alles als in een waas aan me voorbij gegaan. Het leek wel of alles op topsnelheid verliep vanaf het moment dat ik bij de laatste vier hoorde tot ik werd gekozen en aankwam in Minnesota. Twee weken later stond ik al op het veld.



Maar ik weet nog hoe ik me voelde toen ik Syl ontmoette en toen ik het team ontmoette. Ze hebben me zo fijn welkom geheten. Ik voelde me dankzij Syl meteen op mijn gemak en dat waardeerde ik meer dan ik onder woorden kan brengen. Het is best eng, hoor! Als je gekozen wordt, kom je bij een nieuw team terecht en speel je ineens met een legende als Sylvia Fowles. Dat is super intimiderend. En het feit dat ze me meteen onder haar vleugels nam, gaf me het gevoel dat ik altijd bij haar terecht zou kunnen met vragen. Dat was geweldig. Bedankt, mama Syl!



SF: Napheesa dacht dat ze het niet goed deed tijdens het trainingskamp en dat ze het niet zou redden. En ik zei: "Wat?!"



NC: Ik dacht dat ik niet zou mogen spelen.



SF: [Napheesa zei:] "Ik kom nooit in het team". En ik zei: "Waar heb je het over? Je doet het echt goed." [Napheesa zei:] "Niet goed genoeg." En daaraan konden we zien dat Napheesa een geweldige speler zou worden. Ze deed het super goed tijdens trainingskamp, maar ze had nooit genoeg zelfvertrouwen om het gevoel te hebben dat ze in het team kon komen. Helemaal gek.



NC: Het was een zwaar trainingskamp.