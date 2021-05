In Good Company: thuis op het basketbalveld

Hoe is het om een speler in dit team te zijn?

Sebit: Alle ruis vanuit de omgeving valt weg. Niets doet er verder toe wanneer we samen zijn. Basketbal is een sport waarin samenhang belangrijk is. Iedereen moet de neus dezelfde kant op hebben staan om succes te behalen. We hebben wel eens woorden met elkaar, maar gaan dan gewoon weer verder met de wedstrijd. Teamwork, weet je. Dat zorgt er allemaal voor dat de vriendschap hechter wordt.



Ngor: We hebben een band. Er hangt een positieve energie. Ik voel me gesteund door de groep omdat we er echt voor elkaar zijn, altijd en overal.



Chuatwech: Het is als familie. Heb je problemen? Dan kun je dat iedereen in de groep vertellen. Tijdens wedstrijden vallen er natuurlijk woorden en niemand wil verliezen. Maar basketbal is een teamsport: meningsverschillen moet je laten gaan. In dat proces lossen we onze problemen op, omdat we met elkaar in gesprek gaan over wat we moeten doen.