How We Play: straattennis in Barbados

Een stukje geschiedenis

Straattennis ontstond in 1930 als reactie op de sociaal-economische belemmeringen waardoor veel locals geen tennis konden spelen. Het eiland werd in 1966 onafhankelijk van het Verenigd Koninkrijk, maar veel Engelse tradities, zoals tennis en cricket, bleven bewaard.



De post-koloniale samenleving was verdeeld op zowel raciaal als sociaal vlak. "Straattennis werd gezien als een sport voor de armen", aldus Dale Clark, hoofd van de Professional Road Tennis Association. "Maar het is een typische sport van Barbados, die dus eigenlijk in het DNA van elke Barbadaan hoort te zitten."



Jarenlang werd straattennis vooral in de armere buurten gespeeld, maar tegenwoordig zie je dat de sport overal op het eiland wordt beoefend. "Het is heel fijn om te zien dat in bijna elke buurt wel iemand heel bedreven is in straattennis", zegt Dale. "De sport heeft een geweldige groei doorgemaakt. Mensen hebben met verf hun eigen banen gemaakt. Voor veel mensen is het ook een manier om beweging te krijgen."