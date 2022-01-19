How We Play: straattennis in Barbados

Mexican is een bekend gezicht in het publiek bij straattennistoernooien op het eiland. De beroemde socamuzikant maakt al van kinds af aan houten rackets waarmee hij en zijn vriendjes speelden.



"Je schuurt de randen zo bij", zegt Mexican terwijl hij met zijn duim over een van zijn zelfgemaakte houten rackets strijkt. Een van de redenen dat straattennis zo populair is op het eiland, is dat het een heel toegankelijke sport is. Je hebt er geen dure uitrusting voor nodig. Houten rackets zoals dat van Mexican worden vandaag de dag nog steeds gebruikt. En dan de ballen: "Je maakt het vilt bovenop los en trekt het er zo van af", aldus Mexican. De diehards zweren dat de bal zonder vilt sneller gaat.