Hoelang duurt het om een kilometer te wandelen?

Heb je je ooit afgevraagd hoe lang je over anderhalve kilometer doet? Hoe lang je over anderhalve kilometer doet, hangt natuurlijk van je gemiddelde tempo af. Maar er bestaan richtlijnen om je een idee te geven hoe lang de gemiddelde persoon over anderhalve kilometer doet.

Wandelen is een natuurlijke vorm van beweging voor mensen aangezien wij de enige tweevoetige primaten zijn – wat betekent dat we rechtop op onze beide voeten staan. Vanuit die rechtopstaande positie kunnen we wandelen en hardlopen. Het is dan ook logisch dat wandelen een van de populairste vormen van beweging is. Je hebt er geen speciale vaardigheden of apparatuur voor nodig. En wandelen is goed voor je volgens de American Heart Association, die concludeerde dat 150 minuten stevig wandelen per week leidt tot: