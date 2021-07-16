3 tips om de juiste sportshorts te kopen voor je volgende work-out

Shorts die niet goed zitten, helpen je niet om je doelen te bereiken, maar schuren langs je dijen. Sportkleding die goed zit is voor veel sporters op zich al een motivatie om naar de sportschool te gaan. Lichte shorts met de juiste kenmerken kunnen je helpen effectiever te trainen.

Of je nu traint om een marathon te gaan lopen of gewoon om sterker te worden, goed zittende trainingsshorts geven je net dat extra comfort dat je zelfvertrouwen en prestaties een boost geeft. Maar hoe kies je de juiste shorts?

Er is zo veel keuze dat het knap lastig is om uit te vinden welk sportshorts het beste passen bij jouw trainings- en fitnessbehoeften. Je kunt makkelijker kiezen als je eerst bepaalt welk materiaal en pasvorm voor jou het meest comfortabel en functioneel zijn. Pas daarna kies je voor je favoriete stijl.