Trainingsschoenen vs. hardloopschoenen: wat is het verschil, en welke moet ik kiezen?
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Hardloopschoenen en trainingsschoenen bieden ondersteuning voor verschillende vormen van beweging. Het is belangrijk dat je het verschil weet om de beste resultaten uit iedere work-out te halen.
Of je nu een hardloper bent, vaak in de sportschool te vinden bent of beide, je hebt de juiste uitrusting nodig die jou bij je harde werk ondersteunt en je helpt je op je best te voelen. Maar met zo veel keuze aan sportschoenen op de markt kan het moeilijk zijn om te bepalen of trainingsschoenen of hardloopschoenen beter zijn voor de activiteit die je hebt gekozen.
Het is misschien verleidelijk om gewoon je meest comfortabele sneakers te pakken als je eropuit gaat, maar het dragen van de verkeerde soort schoenen voor je work-out kan de kans op blessures vergroten.
Wat is het verschil tussen een trainingsschoen en hardloopschoen? Hoewel crosstrainingschoenen en hardloopschoenen enkele overeenkomsten hebben, bieden hardloopschoenen de juiste demping voor lange afstanden en leveren trainingsschoenen ondersteuning aan meer verschillende bewegingspatronen.
Als het gaat om trainingsschoenen versus hardloopschoenen, dan is dit de perfecte optie voor je volgende training.
Belangrijkste punten
- Hardloopschoenen zijn ontworpen voor voorwaartse beweging en demping over lange afstanden.
- Trainingsschoenen bieden ondersteuning bij zijwaartse bewegingen, gewichtheffen en multidirectionele trainingen.
- De verkeerde schoen dragen, kan het risico op blessures verhogen en de prestaties verminderen.
- Kies hardloopschoenen voor lange afstanden en trainingsschoenen voor de sportschool en HIIT-trainingen.
Wat zijn hardloopschoenen?
Hardlopen heeft tal van voordelen voor lichaam en geest, van minder stress en spanning tot een betere conditie en longcapaciteit. Maar de herhaaldelijke schokken bij het neerkomen van je voeten op de grond kunnen je lichaam behoorlijk belasten. Als je niet de juiste gear draagt, kan dat leiden tot blessures.
Hardloopschoenen zijn ontworpen om schokken te dempen en de voorwaartse beweging te ondersteunen. Ook zijn ze licht, zodat je het gevoel hebt dat je over de straat of de baan vliegt. Ze hebben ook meer demping in de middenzool en bieden meer ondersteuning voor de voetholte dan trainingsschoenen. Dit kan je helpen beschermen tegen blessures door overbelasting, zoals stressfracturen.
Wanneer je hardloopschoenen draagt
Het is misschien voor de hand liggend, maar hardloopschoenen zijn specifiek ontworpen om in te hardlopen. Draag ze dus wanneer je hardloopt. De enige uitzondering zijn korte afstanden op een loopband als warming-up voor een krachttraining: als je minder dan een kilometer loopt, kun je er ook voor kiezen om je crosstrainingschoenen te dragen. Als je langere afstanden op straat of een loopband loopt, kies dan een paar lichte hardloopschoenen voor op straat. Voor snelheidstrainingen of tempolopen geven veel hardlopers de voorkeur aan een lichtere, responsievere schoen, terwijl meer gedempte modellen ideaal zijn voor herstelloopjes en lange-afstandsdagen. Als je buiten hardloopt, heb je een paar hardloopschoenen voor trailrunning nodig. Deze beschermen je beter op ruig terrein.
Dit moeten hardloopschoenen hebben
- Comfort en pasvorm: zorg ervoor dat je jouw hardloopschoenen aan het einde van de dag aanpast en draag daarbij jouw eigen vochtafvoerende hardloopsokken. De neus moet ruim genoeg zijn om met je tenen te kunnen wiebelen en je voet uit te rekken, en je hak mag niet wrijven of slippen tegen de hielkraag. Ze moeten meteen helemaal goed zitten. Als je denkt dat ze een 'inloopperiode' nodig hebben, kies dan voor een ander paar.
- Demping en responsiviteit: probeer een schoen te vinden die voldoende demping in de middenzool heeft, zeker als je lange afstanden hardloopt. Demping absorbeert schokken en vermindert de belasting op je lichaam, terwijl responsiviteit aangeeft hoe snel de schoen energie teruggeeft om je vooruit te helpen. Het innovatieve Nike Zoom dempingssysteem is bijvoorbeeld ontworpen voor schokbescherming en energieteruggave. Een goede vuistregel is dat je schoenen je voeten moeten beschermen, zonder dat ze onstabiel of te zacht aanvoelen onder de voet.
- Een licht gevoel: je hardloopschoenen mogen je niet vertragen. Kies dus een paar met een lichte constructie die toch voldoende demping biedt op plekken waar je dat het meest nodig hebt.
- Grip en bescherming: als je trails gaat lopen, kun je het beste voor schoenen gaan met diepere segmenten (ook wel groeven genoemd) en een steviger bovenwerk.
- Het juiste hoogteverschil tussen hak en teen: normale hardloopschoenen hebben een offset van 10 mm of meer door de extra demping in de hak. Wanneer je vaak hard op je hakken neerkomt, is dat ook aan te raden. Maar als je meer op je midden- of voorvoet landt, of als je chronische knieproblemen hebt, kun je beter voor een kleiner hoogteverschil tussen hak en teen kiezen.
Wat zijn crosstrainingsschoenen?
Trainingsschoenen kunnen een breed scala aan bewegingen ondersteunen, van zijwaartse plyometrische oefeningen en spontane squats tot snelle wendingen. Trainingsschoenen zijn meestal platter, hebben een kleiner hoogteverschil tussen hak en teen, en meer flexibiliteit. Ze zorgen ook voor meer stabiliteit. De Nike Metcon Line helpt bijvoorbeeld de stabiliteit te optimaliseren tijdens het tillen van zware gewichten.
Wanneer je trainingsschoenen draagt
Je kunt trainingsschoenen voor heel wat activiteiten gebruiken, waaronder:
- High-intensity intervaltraining (HIIT)
- Outdoor bootcamptrainingen
- Gewichtheffen
- Krachttraining
- Plyometrische oefeningen
- Wendbaarheidstraining
- Basketbal, volleybal en tennis
- Aerobicslessen
- CrossFit
- Zumba en danslessen
- Sommige yogalessen (optioneel)
Tips om de juiste trainingsschoenen te kiezen
Wat de beste crosstrainingsschoenen zijn, is afhankelijk van je activititeit, maar over het algemeen kun je het volgende aanhouden:
- Comfort en pasvorm: zorg ervoor dat je jouw tenen kunt bewegen, je hiel niet wegglijdt en het bovenwerk niet te strak om je voet zit. Ga voor het paar dat meteen goed voelt en ga er niet vanuit dat ze een 'inloopperiode' nodig hebben.
- Ondersteuning voor de voetholte: kies schoenen uit met voldoende demping om je voetholte te ondersteunen en de kans op verstuiking te verkleinen.
- Stabiliteit: brede, dikke buitenzolen houden je voet op z'n plek wanneer je zijwaartse bewegingen maakt.
- Stevige ondersteuning van de hiel: dit biedt stabiliteit voor je enkels tijdens het gewichtheffen.
- Stevig en ondersteunend bovenwerk: ga op zoek naar materialen die extra ondersteuning en bescherming bieden.
Waarom één schoen niet alles kan
Schoenen zijn ontworpen rond bewegingspatronen. Hardloopschoenen blinken uit in repetitieve voorwaartse beweging. Sommige schoenen zijn ontworpen om licht en flexibel te zijn voor snellere trainingen, terwijl andere juist een dikkere middenzool en maximale demping hebben voor lange duurlopen of hersteltrainingen, volgens Harvard Health. Aan de andere kant hebben trainingsschoenen een stevigere demping en geven ze prioriteit aan stabiliteit en controle voor zijwaartse bewegingen.
Crosstrainingsschoenen dragen tijdens een hardloopsessie kan bijvoorbeeld niet alleen ongemakkelijk zijn, maar ook tot blessures leiden, omdat je minder demping hebt om je stappen op te vangen.
Hardloopschoenen versus trainingsschoenen
Hardloopschoenen
- Ondersteuning van voorwaartse bewegingen
- Meer demping in de middenzool
- Groter hoogteverschil tussen hak en teen
- Lichter en ventilerender
Trainingsschoenen
- Ondersteuning van beweging in meerdere richtingen
- Stevige demping in de hak
- Kleiner hoogteverschil tussen hak en teen
- Steviger
Welke schoen moet je dragen tijdens je work-out
- Lange duurlopen of lopen op de loopband: hardloopschoenen
- Gewichtheffen of HIIT: trainingsschoenen
- Gemengde trainingen: kies op basis van de dominante beweging
Veelgestelde vragen
Kun je trainingsschoenen dragen om te hardlopen?
Behalve als je minder dan een kilometer loopt, is het over het algemeen geen goed idee om trainingsschoenen te dragen tijdens het hardlopen. Trainingsschoenen kunnen niet alleen zwaarder en belastender zijn, maar ze hebben ook niet voldoende demping om de schokken op te vangen van je voeten die herhaaldelijk het asfalt raken. Hardlopen in trainingsschoenen kan de kans op fasciitis plantaris (ontsteking van het peesblad dat langs de voetzool loopt) vergroten.
Kun je hardloopschoenen dragen voor training?
Hardloopschoenen bieden niet voldoende stabiliteit en ondersteuning voor zijwaartse bewegingen. Daarom kun je ze beter niet dragen voor trainingen in de sportschool. Wanneer je plyometrische oefeningen doet in hardloopschoenen, vooral als er zijwaartse bewegingen bij zitten, kan de kans op blessures groter worden.
Welke zijn beter om in te wandelen: hardloopschoenen of trainingsschoenen?
Een hardloopschoen biedt meer ondersteuning en demping tijdens het wandelen van lange afstanden dan een trainingsschoen. Als je gewoon een korte, relaxte wandeling gaat maken, is iedere comfortabele schoen prima. Maar als je gaat snelwandelen, marathonwandelen, hiken of lange afstanden gaat lopen, dan is een hardloopschoen een betere keuze.
Welke kun je het beste dragen voor HIIT: trainingsschoenen of hardloopschoenen?
Bij high intensity interval training beweeg je soms in meerdere richtingen en dit type training bevat vaak plyometrische oefeningen. Trainingsschoenen zijn ontworpen om je voeten te stabiliseren wanneer je zijwaartse bewegingen maakt of neerkomt na een sprong. Daarom kun je voor HIIT-work-outs veel beter trainingsschoenen dragen dan hardloopschoenen.
Kan één paar schoenen zowel voor hardlopen als voor training gebruikt worden?
Hoewel één paar schoenen technisch gezien voor beide kan worden gebruikt, wordt dit over het algemeen niet aanbevolen. Dit komt omdat hardloopschoenen en trainingsschoenen verschillende doelen dienen: hardloopschoenen zijn extra gedempt om voorwaartse beweging te ondersteunen, terwijl trainingsschoenen minder demping en meer stabiliteit bieden voor zijwaartse bewegingen. Het gebruik van één paar schoenen voor beide activiteiten kan je risico op blessures verhogen en je schoenen sneller doen slijten. Dat gezegd hebbende, zijn er crosstrainingsschoenen die geschikt zijn voor lichte work-outs waarbij zowel training als hardlopen aan bod komen.