Tien eenvoudige cardiowork-outs voor thuis, zonder materialen

Beau Burgau, kracht- en conditiespecialist en oprichter van Grit Training, raadt aan om de onderstaande bewegingen te combineren in een HIIT-sessie (high-intensity interval training) om ze echt tot hun recht te laten komen.

Volgens Calder neemt HIIT minder tijd in beslag dan laag-intensieve cardio. "Hierdoor kun je meer calorieën verbranden in een kortere tijd", zegt ze. "Dit is nuttig voor mensen die geen tijd hebben voor langere work-outs of er gewoon geen plezier aan beleven. High-intensity interval training is ook ideaal voor het verhogen van je aerobe capaciteit, oftewel de maximale hoeveelheid zuurstof die je lichaam kan opnemen. Met andere woorden: het geeft inzicht in hoe efficiënt je lichaam zuurstof verbruikt."

Daarbij moet je er wel voor zorgen dat je de juiste hoeveelheid inspanning levert om de voordelen van deze bewegingen te ervaren. Omdat dit lastig kan zijn, raadt Burgau aan om de RPE-schaal (RPE, Rate of Perceived Exertion) te gebruiken om te berekenen hoe hard je traint. Je RPE wordt gemeten op een schaal van 1 tot 10: 1 is minimale inspanning en 10 geeft maximale inspanning aan, aldus Burgau.

"Dit is niet alleen een van de meest effectieve manieren om de intensiteit van je training te meten, maar je hebt er ook geen materialen voor nodig. Je hoeft alleen maar naar je lichaam te luisteren", zei hij. En hij voegt eraan toe dat de 'praattest' een goede manier kan zijn om aan te geven hoe je op de schaal scoort.

"Als je gemakkelijk een gesprek kunt voeren, zit je waarschijnlijk tussen de één en drie", zegt Burgau. "Als je nog kunt praten, maar moet pauzeren om op adem te komen, scoor je waarschijnlijk tussen de drie en vijf. Als je compleet buiten adem bent en niet meer kunt praten, val je waarschijnlijk tussen de zeven en tien."

Afhankelijk van je conditieniveau, raadt Burgau aan vijf tot acht van de onderstaande bewegingen te kiezen en deze achter elkaar uit te voeren. Hierbij moet je voor elke oefening 30 tot 60 seconden de tijd nemen. Als je alle bewegingen hebt uitgevoerd, rust je 30 tot 60 seconden en herhaal je dit nog twee keer, zodat je in totaal drie rondes hebt gedaan.

Dit zijn de 10 cardio-oefeningen die je volgens Burgau in één workout kunt combineren.