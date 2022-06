Tips om heuppijn door hardlopen te voorkomen en behandelen

Of je nu voor je eerste marathon traint of 5 kilometer wilt kunnen lopen, heuppijn kan je training saboteren. In tegenstelling tot fietsen of zwemmen is hardlopen een high-impact activiteit die je heupen belast, wat bij sommige hardlopers een heupblessure kan veroorzaken.

En hoewel het soms goed voelt om door ongemak heen te trainen, is het toch beter om even een pauze in te lassen en met je huisarts te overleggen voordat je je training weer oppakt. Maar hoe kun je voorkomen dat je last van heuppijn krijgt? Lees hieronder wat veelvoorkomende oorzaken van heuppijn zijn en hoe je die kunt vermijden.