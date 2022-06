De ultieme gids voor verschillende soorten hardloopschoenen

Bij overpronatie verschuift je gewicht te ver naar binnen. Bij onderpronatie (ook wel bekend als supinatie) verschuift je gewicht te ver naar buiten.



Het probleem bij overpronatie en supinatie is dat je voet in beide gevallen niet in staat is om de schokken op de juiste manier op te vangen. Dit zorgt voor stress en instabiliteit in je hele lichaam.



Als je bij het uitkiezen van schoenen rekening houdt met je pronatietype, kan dat helpen om je voeten op de juiste manier te laten landen. Dit zal helpen om de kracht die vanuit de grond komt, goed te verdelen, waardoor je pijn en blessures kunt voorkomen. En met de juiste schoenen loop je ook nog eens een stuk comfortabeler hard.



Zo kom je er achter of je supineert of overproneert: pak een paar afgedragen schoenen, keer ze om en bestudeer het slijtagepatroon op de zolen. Als je overproneert, zul je overmatige slijtage zien op de binnenrand van de zolen. En als dat het geval is, kun je het beste kiezen voor stabiele schoenen met een stevigere middenzool. Door supinatie zal de zool juist buitensporige slijtage op de buitenrand vertonen. Dan voelt een neutrale schoen waarschijnlijk het beste aan, maar probeer er een paar en besluit zelf welke de juiste zijn.



Sommige Nike schoenen zijn goed voor overpronatie, terwijl andere Nike schoenen juist geschikt voor supinatie zijn. Twijfel je? Vraag dan om advies in je lokale Nike store. Daar kunnen ze je suggesties geven en een looptest met je doen (een hardlooptest die je bewegingspatronen analyseert) om je pronatietype te bepalen.