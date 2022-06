Maak kennis met het Eyekonz Girls Lacrosse-team

Voormalig veldhockey- en lacrossespeler Smith (43 jaar) groeide op in de stad en was vaak het enige zwarte meisje in haar team. Jaren later, toen ze een lokaal team coachte, besefte ze dat de diversiteit op het veld helemaal niet groter was geworden. "Ik had zoiets van, er is niets veranderd", zei ze. "Dit is belachelijk." In 2019 waren slechts 16 procent van alle lacrossespelers in de Division I atleten van kleur. Twee procent was zwart.



De oudere meisjes beginnen de training met wiegen, oftewel rennen met de bal in het net van de stick. Bij sommige nieuwelingen valt de bal op de grond. Nyobi Murphy (15 jaar), daarentegen, trekt sprintjes heen en weer met de stick zelfverzekerd in haar handen. Vlak naast haar legt keeper Ayanna Reese (18 jaar) de gear klaar voor de volgende oefening. Later, wanneer de meisjes tweetallen maken om te oefenen met ballen van de grond scheppen, rent Erin Mobley (15 jaar) op de plaats om bij een jongere speler te kunnen blijven en haar aan te moedigen als ze moeite heeft met het beheersen van haar stick. Nyobi, Ayanna en Erin zijn de steunpilaren van het team. Deze drie jonge vrouwen belichamen alle idealen waarvoor Eyekonz is opgericht: toewijding aan het spel, het team, de community en zichzelf.



We spraken met hun over vriendschap, zelfmotivatie en het overwinnen van vooroordelen.