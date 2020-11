De invloed van herstellen op je immuunsysteem

Zo werkt je immuunsysteem

Even je biologiekennis opfrissen: je immuunsysteem is een complex netwerk van cellen en eiwitten dat de eerste en beste verdedigingslinie is van je lichaam tegen schadelijke virussen en bacteriën. Om je weerstand te versterken moet je je ook op andere welzijnsgebieden richten, in dit geval herstel, die het netwerk direct beïnvloeden.



"Eén zware, uitputtende training, zoals er een uur lang hard voor gaan, leidt al tot een tijdelijke vermindering van het aantal witte bloedcellen in je lichaam", aldus Jimmy Bagley, PhD, hoofddocent kinesiologie aan de San Franciso State University. Als we daarbij aannemen dat je na die training niet uit eten gaat of een slok van de smoothie van je trainingsmaatje drinkt, dan is dat nog geen probleem. Maar naarmate je vaker intensief traint, stapelen de effecten zich op en kan dit een probleem gaan vormen.



"Mensen die te veel en te intensief trainen zonder een paar dagen rust te nemen, hebben vaker last van chronische ontstekingen," aldus Gregory Grosicki, PhD, hoofddocent kinesiologie aan de Georgia Southern University. "De ontsteking wordt steeds erger naarmate je meer sessies achter elkaar doet."