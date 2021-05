De creatieve tieners die muziek en modellenwerk veranderen

Deba, hoe was het voor jou om als vrouw uit het Midden-Oosten voor meer vertegenwoordiging te pleiten in de creatieve industrie?



Deba: Een van de belangrijkste redenen waarom ik hiermee ben begonnen, is omdat ik als jong meisje niemand online zag die Koerdisch of Midden-Oosters was en het soort werk deed dat ik nu doe. En niet alleen ik had dat gevoel, ook veel van mijn vriendinnen vonden dat zij niet vertegenwoordigd werden. Dat was echt ontmoedigend, want we waren jonge meisjes en de vrouwen waar we naar moesten opkijken hadden allemaal blond haar en blauwe ogen, en vertegenwoordigden de traditionele Westerse ideologie van schoonheid, wat helemaal niet bestaat. Het is zo'n gek concept. Het slaat nergens op.



We moeten dus meer variaties van schoonheid in onze industrie toelaten. Ik heb het idee dat onze industrie nu wat diverser wordt, maar alleen in mijn vakgebied, het modellenwerk en de casting. De volgende stap is kijken wat we kunnen veranderen in de productie. Achter de schermen werken er nog steeds voornamelijk blanke mensen. We boeken geen vooruitgang, want het is allemaal leuk en aardig om een cast van 12 zwarte modellen te hebben, maar wat heeft dat voor zin als de hele productie en het team erachter blank is? Authentieke vertegenwoordiging kan niet alleen maar voor de vorm zijn. We moeten voor meer gelijkheid zorgen voor iedereen.



Hoe reageren mensen op het veranderen van die percepties binnen de muziek en het modellenwerk, jullie industrieën?



Tom: In mijn industrie is het erg simpel. Mensen snappen het of ze snappen het niet. Sommige mensen zeggen: "Wat is dit nou weer? Geef mij maar oude muziek. Dit klinkt toch nergens naar?" En er zijn mensen die zeggen: "Dit is geniaal. Het heeft iets unieks." Oké, het heeft dus iets origineels. En sommige mensen zien dat als iets positiefs, en anderen als iets negatiefs. Het hangt allemaal af van hoe hun brein werkt. Het is een goed gespreksonderwerp, mijn muziek. Ik hoor graag wat mensen ervan vinden, omdat ik luisteraars altijd zelf laat beslissen wat mijn muziek voor hen betekent.



Deba: De reacties zijn erg gemengd. Ik krijg veel berichten van jonge meisjes die me bedanken. Dat vind ik mooi. En voor mij is dat echt de enige reden waarom ik voor verandering wil zorgen.



Tom: Ja, Deba vindt dat erg belangrijk. Ze zei altijd tegen me: "Toen ik jonger was, wou ik dat er meer meiden zoals ik vertegenwoordigd werden, of meisjes met een dikke bos haar of grotere wenkbrauwen of wat dan ook." En dan laat ze me een opmerking of bericht zien van een meisje dat zegt: "Ik ben altijd gepest vanwege mijn borstelige wenkbrauwen, en door jou kan ik ze nu accepteren." Dat is ongelooflijk. Deba heeft dat voor iemand gedaan.



Deba: Al kan ik maar één meisje helpen om minder onzeker over haar uiterlijk te zijn, dan is dat al fantastisch. En niet alleen vanwege mijn eigen uiterlijk, maar ook vanwege mijn achtergrond. Ik werd elke dag een terrorist genoemd. Vroeger noemden ze mij een gorilla of Chewbacca. Het deed pijn om voor deze vreselijke dingen te worden uitgemaakt, en dat alleen maar omdat ik een paar extra haren op mijn armen heb. Wat ik nu zou willen, is dat meisjes dit te boven komen en er iets sterker uitkomen.