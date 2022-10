De tights om te dragen tijdens je work-outs

Om de juiste legging voor je work-out te kiezen, is het belangrijk dat je de basisterminologie begrijpt. Zo kun je gerichter zoeken en eenvoudig vinden wat het beste bij je past.

Taille

Dat is de plek waar de tailleband op je lichaam zit. Op welke plek heb je het liefst dat de tailleband rust? Je kunt meestal kiezen tussen:

Halfhoge leggings: de tailleband valt op of net onder de navel

Hoge leggings: de tailleband valt op of boven de navel

Pasvorm

Bij de pasvorm moet je aan compressie denken. Dat is de term die wordt gebruikt om aan te geven hoe nauwsluitend de tights aanvoelen. Deze keuze hangt vaak af van waar je de tights draagt. Voor work-outleggings wil je waarschijnlijk een meer aansluitende pasvorm, terwijl je voor een casual outfit eerder voor minder compressie kiest. Je twee voornaamste keuzes zijn:

Een strakke pasvorm: deze biedt veel compressie. Met strak bedoelen we hier ook echt strak — je voelt de steun. Als je liever minder compressie hebt, maar wel een nauwsluitende fit wilt, probeer dan een maatje groter.

Een standaardpasvorm: deze biedt minder compressie, maar zit nog wel strak om het lichaam.

Lengte

De lengte geeft aan hoe lang de tights zijn en tot waar ze bij de meeste mensen komen. Als je meer petite bent of langere benen hebt, is de standaardlengte waarschijnlijk net niet geschikt voor jou.

Soms is het handig om tights in meerdere lengtes in je garderobe te hebben. Dat geeft je niet alleen opties voor verschillende weersomstandigheden, maar biedt je ook de mogelijkheid om met verschillende lengtes te experimenteren. Je kunt kiezen uit:

Capri's, die tot net onder de knie komen

3/4-lengte of korte leggings, tot halverwege de kuit

7/8-lengte leggings, tot net boven de enkel

Volledige lengte leggings, die tot onder de enkel komen

Luxe

Deze categorie leggings en tights is breder en laat zich lastiger opdelen in specifieke types. Hiertoe behoren tights met bijzondere details, die zijn gemaakt van premium materialen. Luxe tights zijn vaak overal geschikt voor, waardoor ze tot de beste tights voor work-outs behoren. Je kunt ze gebruiken voor hardlopen, trainen in de sportschool, yoga of gewoon om in te loungen.

Kies voor hoogwaardige en zachte materialen die zweet afvoeren en ondoorzichtig zijn. Het is ook handig als je tights zakken hebben, het liefst meerdere.