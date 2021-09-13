Hoe gebruik je een compressiesleeve

Een compressiesleeve is een strakke, elastische band die meestal om de benen of armen wordt gedragen voor een betere doorbloeding.

Atleten dragen ze vaak om hun kuiten, ellebogen, knieën of enkels.

Je trekt de sleeve aan zoals je ook sokken of handschoenen aantrekt, en schuift hem over je huid naar de juiste positie.In tegenstelling tot sokken zijn compressiesleeves ontworpen met een compressiegradiënt, wat ervoor zorgt dat je bloed terugstroomt naar je hart.