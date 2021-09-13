Hoe gebruik je een compressiesleeve

Zeven veelgestelde vragen over het gebruik van compressiesleeves
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Je ziet dat professionele atleten ze dragen, maar wat doen compressiesleeves nu eigenlijk?Wat zijn de voordelen?Hoe draag je ze?Deze vragen gaan we nu beantwoorden.
Wil je je performance een boost geven door een kleine aanpassing in je kleding?Het dragen van een compressiesleeve, waarvan bewezen is dat het herstel bevordert en performance verbetert, is dan misschien iets voor jou.
1. Wat is een compressiesleeve?
Een compressiesleeve is een strakke, elastische band die meestal om de benen of armen wordt gedragen voor een betere doorbloeding.
Atleten dragen ze vaak om hun kuiten, ellebogen, knieën of enkels.
Je trekt de sleeve aan zoals je ook sokken of handschoenen aantrekt, en schuift hem over je huid naar de juiste positie.In tegenstelling tot sokken zijn compressiesleeves ontworpen met een compressiegradiënt, wat ervoor zorgt dat je bloed terugstroomt naar je hart.
2. Waar zijn compressiesleeves van gemaakt?
Compressiesleeves zijn meestal gemaakt van een combinatie van nylon en elastaan, en vormen een rekbare, lichte bedekking.Compressiekleding bevat vaak ook polyester.
Aangezien compressiesleeves de afgelopen jaren steeds populairder zijn geworden, wordt de term 'compressie' tegenwoordig algemeen gebruikt voor alle soorten elastische, nauwsluitende activewear.
Echte compressiesleeves werken door de zachte druk die wordt uitgeoefend.Dat betekent dat ze strak tegen je huid moeten zitten.Kies dus niet voor grotere maten als ze strak aanvoelen.Na verloop van tijd vergeet je zelfs dat je ze draagt.
3. Welke voordelen hebben compressiesleeves?
- Efficiënter herstel
- Efficiënter hardlopen
- Minder kans op blessures
- Voorkomen van zwelling en ontsteking
4. Hoe werken compressiesleeves?
De drukgradiënt van een compressiesleeve stimuleert je slagaders en aders en zorgt zo voor een betere bloedsomloop.
Eenvoudig gezegd: de bloeddruk wordt verhoogd, waardoor de bloedcirculatie verbetert.Doordat de bloeddruk in een bepaalde zone hoger wordt, verbetert de bloedcirculatie in het hele lichaam, met als gevolg:
- Meer zuurstofrijk bloed naar de spieren om glucose af te breken. Hierdoor ontstaat adenosine-trifosfosfaat (ATP), de energiebron van de spier
- Snellere afvoer van melkzuur uit de spier, om vermoeide spieren te helpen voorkomen
- Verhoogde terugstroom in de aders, wat leidt tot minder ontstekingen, minder vloeistofretentie (oedeem) en minder zwelling, waardoor je sneller herstelt van work-outs
- Compressie van de spieren, wat spieroscillatie beperkt (bijv. de impact op je spieren doordat je voeten op de grond neerkomen na een sprong) en daardoor de kans op blessures vermindert
- Compressie van de spieren, wat de symptomen van verlate spierpijn (DOMS) verlicht
5. Waar zijn compressiesleeves voor de armen voor bedoeld?
Vraag je jezelf af wanneer en waar je een compressiesleeve voor je armen zou dragen? Het antwoord is: tijdens elke sport waarbij je je bovenlichaam gebruikt, zoals hardlopen, basketbal, tennis, golf, volleybal, voetbal of gewichtheffen.
Je kunt de armsleeve ook dragen tijdens een work-out om de doorbloeding te verbeteren, of erna om herstel te bevorderen.
Sommige mensen dragen armsleeves ook in het vliegtuig om trombose te voorkomen. De druk van de compressie zorgt er namelijk voor dat je bloedplaatjes niet gaan samenklonteren.
Er bestaan verschillende soorten compressiekleding voor je bovenlichaam. Een aantal voorbeelden:
- Bovenarm tot hand - Deze bevat ook een gedeeltelijke handschoen en zorgt voor een goede doorbloeding naar je armen.Tennissers kunnen deze tijdens de training dragen om hun armen te beschermen tegen blessures.
- Handschoen - Een compressiehandschoen wordt gebruikt voor het ondersteunen van de pols. Golfers kunnen deze bijvoorbeeld tijdens de training dragen om blessures door overbelasting te voorkomen.
- Elleboogsleeve - Een elleboogsleeve bedekt je armen en beschermt deze tegen stoten en schrammen.Er zijn ook elleboogsleeves met extra bescherming verkrijgbaar, zoals de Nike Contact Support Elbow sleeve.Die zijn met name handig voor atleten die contactsporten beoefenen, zoals rugby.
6. Waar zijn compressiesleeves voor de benen voor bedoeld?
Bij sporten waarbij je onderlichaam actief is en beweegt, zoals voetbal, basketbal, wielrennen, hardlopen, gewichtheffen en voetbal (om er maar enkele te noemen), komen compressiesleeves voor de benen goed van pas.
Compressiesleeves voor de kuit, knie en enkel worden het meest gebruikt.Sleeves voor gewrichten zoals de enkel en knie moeten een voering van foam hebben voor extra demping en ondersteuning, om spieroscillatie en de kans op blessure verder te verminderen.
Het combineren van compressiesleeves voor boven- en onderlichaam kan handig zijn voor sporten waarbij je je hele lichaam gebruikt, zoals voetbal of basketbal.
7. Wanneer moet je een compressiesleeve dragen?
Compressiesleeves worden meestal gedragen tijdens het sporten, want juist dan hebben je spieren een goede bloedcirculatie, zuurstof en energie nodig.
Je kunt compressiesleeves ook dragen na een work-out om herstel te bevorderen.Een betere terugstroom in de aders kan trainingsgerelateerde ontstekingen verminderen, melkzuur afvoeren en zwelling minimaliseren.
Behalve tijdens work-outs dragen atleten ook vaak compressiesleeves tijdens het reizen, ter voorkoming van zwelling en vochtretentie, veroorzaakt door bloedplaatjes die na langdurig zitten gaan samenklonteren.