De beste marathonschoenen van Nike voor dames en heren

Toen Eliud Kipchoge, tweevoudig winnaar van olympisch goud, in 2019 met een finishtijd van 1:59:40 de magische grens van twee uur op de marathon doorbrak, had hij een prototype van de Nike Air Zoom Alphafly NEXT% aan zijn voeten. Ondertussen is dit de beste Nike wedstrijdschoen voor marathons. Met responsief Nike ZoomX foam onder de voet voor optimale energieteruggave, beschermt deze schoen je tegen de impact van elke stap.

Twee dunne, zichtbare Zoom Air units zorgen voor een hogere energieteruggave dan welke andere Nike wedstrijdschoen dan ook. Daarnaast maakt een plaat van koolstofvezel in de voorvoet de schoen stugger, waardoor je elke keer dat je je voet afzet het gevoel hebt dat je wordt voortgestuwd. Het bovenwerk is gemaakt van AtomKnit, de nieuwste versie van Nike FlyKnit materiaal. Dit lichte materiaal is gestoomd en uitgerekt, voor een voorgevormde pasvorm met optimale ventilatie. Benieuwd wat er achter het design van de Nike Air Zoom Alphafly Next% zit? Neem hier een kijkje.