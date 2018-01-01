Nike
Swoosh
NikePlus
訂單
願望清單
我的活動
帳號設定
登出
加入 / 登入 NikePlus 帳號
說明
訂單狀態
出貨與寄送
退貨
聯絡我們
隱私權政策
銷售條款
使用條款
網站意見
檢視全部
0
男款
新品發售
即將發售
NIKE REACT
AIR MAX
NIKELAB
NBA
特價
鞋款
所有鞋款
最新款運動鞋
運動生活
跑步
籃球
Jordan
足球
訓練與健身
滑板
網球
板球
高爾夫
涼鞋與夾腳拖鞋
NIKEiD 專屬訂製
所有特價鞋款
服飾
所有服飾
上衣與 T 恤
球衣與組合
連帽上衣與運動衫
外套與背心
長褲與緊身褲
緊身運動服
短褲
帽款
襪子
配件與裝備
所有特價服飾
依運動選購
跑步
足球
籃球
訓練與健身
滑板
板球
網球
高爾夫
依系列選購
NBA
依品牌選購
Nike Sportswear
NikeLab
NIKEiD
Jordan
ACG
經典
Air Force 1
Air Max
Free
Flyknit
女款
新品發售
即將發售
流行趨勢：粉紅中性色
NIKE REACT
AIR MAX
NIKELAB
NIKE TROUSERS STUDIO
特價
鞋款
所有女鞋
運動生活
跑步
訓練與健身
網球
足球
籃球
滑板
板球
高爾夫
涼鞋與夾腳拖鞋
NIKEiD 專屬訂製
所有特價鞋款
服飾
所有服飾
運動內衣
上衣與 T 恤
連帽上衣與運動衫
外套與背心
長褲與緊身褲
緊身運動服
短褲
裙子及洋裝
襪子
包包 運動
配件與裝備
所有特價服飾
依運動選購
跑步
訓練與健身
瑜珈
籃球
滑板
板球
網球
高爾夫
依系列選購
NBA
依品牌選購
Nike Sportswear
NikeLab
NIKEiD
Jordan
ACG
經典
Air Force 1
Air Max
Free
Flyknit
男童
新品發售
AIR FORCE 1
免綁鞋帶鞋
特價
鞋款
所有鞋款
運動生活
跑步
足球
籃球
Jordan
訓練與健身
涼鞋與夾腳拖鞋
NIKEiD 專屬訂製
所有特價鞋款
服飾
所有服飾
上衣與 T 恤
連帽上衣與運動衫
長褲與緊身褲
短褲
包款
配件及裝備
所有特價服飾
依運動選購
跑步
訓練與健身
足球
籃球
依尺寸選購
鞋款
嬰幼兒 (0.5C - 10C)
小童 (10.5C - 3Y)
大童 (3.5Y - 7Y)
經典
Air Force 1
Air Max
Free
Flyknit
女童
新品發售
AIR FORCE 1
免綁鞋帶鞋
特價
鞋款
所有鞋款
運動生活
跑步
足球
籃球
訓練與健身
涼鞋與夾腳拖鞋
NIKEiD 專屬訂製
所有特價鞋款
服飾
所有服飾
運動內衣
緊身運動服
上衣與 T 恤
連帽上衣與運動衫
長褲與緊身褲
短褲
包款
配件及裝備
所有特價服飾
依運動選購
跑步
訓練與健身
足球
籃球
依尺寸選購
鞋款
嬰幼兒 (0.5C - 10C)
小童 (10.5C - 3Y)
大童 (3.5Y - 7Y)
經典
Air Force 1
Air Max
Free
Flyknit
NIKEiD 專屬訂製
NIKEiD 新品
親選麂皮
TRIPLE WHITE
FREE RN
NIKEiD
男款
女款
男童
女童
依運動
運動生活
跑步
籃球
訓練與健身
足球
滑板
棒球
經典
Air Max
Air Force 1
Metcon
Huarache
Free
Flyknit
即將發售
{1}，歡迎加入我們。
歡迎使用 Nike+。 確認電子郵件已經送出。
繼續
深入瞭解
Nike+ 會員資格的相關資訊。
已新增至購物車
已新增至願望清單
送禮送到所有人的心坎裡。
尺寸：
數量：
x
標準禮品卡寄送是免費的
小計
檢視購物車 ()
結帳
檢視願望清單
購物車內沒有商品
我們偵測到您的系統尚未啟用 JavaScript，您必須啟用此功能，才能購買產品和完整享受 Nike.com 網站體驗。
請
在瀏覽器中啟用 JavaScript
，然後重新整理此頁面。
{"response":{"canonicalUrl":"https://www.nike.com/tw/zh_tw/c/men","contentPath":["men"],"country":"TW","defaultHomePage":"homepage","division":"commerce","language":"zh","pageType":"landing page","sportCategory":"men","isSportCategory":false},"success":true}
FLASH 特賣現已開始
結束時間：6 月 19 日晚上 11:59 (CST)
立即選購
查看詳細資料
NIKE 官方商店
免費國際寄送服務
滿 NT$6,000 即享免費國際寄送服務。
瞭解更多資訊。
30 天內免費退貨
現在就加入。
獲得專屬資訊與優惠
訂閱電子郵件
鞋款
服裝
裝備
NIKE 男款
|
|
NIKE AIR ZOOM PEGASUS 35
為了實現有如騰雲駕霧般的穿著感受，Nike Air Zoom Pegasus 35
以貼合曲線的 Zoom Air 營造驅動力，並利用後跟鰭狀溝紋
分散壓力，打造出廣受喜愛的流暢靈敏步伐。
立即選購
Nike Air Zoom Pegasus 35
男款跑鞋
立即選購
Nike Air Zoom Pegasus 35
男款跑鞋
立即選購
Nike Dri-FIT Rise 365
男款短袖跑步上衣
立即選購
Nike Flex Stride 2-in-1
男款 5" 跑步短褲
立即選購
最新鞋款
Nike Air Max 270
Nike Mercurial Superfly 360 Elite CR7
Air Jordan 9 Retro
Nike Metcon 4
Nike Air VaporMax Flyknit 2
PG-2 'The Moment'
Nike Free RN 2018 ID
Nike SB Zoom Blazer Low Canvas Deconstructed
運動生活
足球
Jordan
健身與訓練
跑步
籃球
NIKEID
滑板
上衣與 T 恤
短褲
長褲與緊身褲
NIKE+ RUNNING
NIKE FOOTBALL
NIKE+ TRAINING CLUB
從 NIKE 取得更多好康
提升表現的必要秘訣、優先擁有少見的訓練招數，
Nike 應用程式能讓運動計畫及風格進入全新境界。
NIKE+ RUNNING CLUB
NIKE+ TRAINING CLUB
FOLLOW NIKE
男鞋
所有男鞋
新款男鞋
生活風格
NIKEiD 量身訂製
跑步
足球
健身房訓練
籃球
滑板
Jordan
Nike Air
Nike Air Max
Nike Flyknit
Nike Flywire
Nike Free
Nike Hyperfuse
Nike Lunarlon
Nike Zoom
男款服飾
所有男款服飾
全新男款服飾
上衣與 T 恤
長袖上衣
短袖上衣
連帽上衣
外套
長褲
休閒褲與運動褲
短褲
Dri-FIT 服飾
男款裝備
所有男款配件
手袋與背包
帽子、遮陽帽與頭帶
襪子
籃球
精選
所有男款產品
新品發售
Air Force 1
男用禮物
Air Max 1
Air Max 90
Cortez
Huarache
Presto
Roshe