22 22.5 23 24 24.5 25 25.5 26 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32.5 33.5 23 23.5 (US 4.5) 23.5 (US 5) 24 (US 5.5) 24 (US 6) 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30.5 31 33 23 23.5 (US 4.5) 23.5 (US 5) 24 (US 5.5) 24 (US 6) 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 32 33