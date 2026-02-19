  1. 跑步
    2. /
  2. 鞋款

紫色 跑步 鞋款

緩震類型 
(0)
性別 
(0)
兒童款 
(0)
依價格選購 
(0)
促銷與折扣 
(0)
顏色 
(1)
紫色
系列 
(0)
技術 
(0)
特點 
(0)
優點 
(0)
寬度 
(0)
運動 
(1)
跑步
Nike Vaporfly 4
Nike Vaporfly 4 女款路跑競速鞋
Nike Vaporfly 4
女款路跑競速鞋
NT$7,600
Nike Alphafly 3
Nike Alphafly 3 女款路跑競速鞋
Nike Alphafly 3
女款路跑競速鞋
NT$10,300
Nike Structure 26
Nike Structure 26 女款路跑鞋
Nike Structure 26
女款路跑鞋
NT$3,500
Nike Structure Plus
Nike Structure Plus 女款路跑鞋
Nike Structure Plus
女款路跑鞋
NT$4,900
Nike Structure Plus
Nike Structure Plus 男款路跑鞋
新品上市
Nike Structure Plus
男款路跑鞋
NT$4,700
Nike Structure Plus
Nike Structure Plus 女款路跑鞋
Nike Structure Plus
女款路跑鞋
NT$4,900
Nike Structure Plus
Nike Structure Plus 男款路跑鞋
Nike Structure Plus
男款路跑鞋
NT$4,700
Nike Zoom Fly 6
Nike Zoom Fly 6 女款路跑競速鞋
Nike Zoom Fly 6
女款路跑競速鞋
NT$4,000
Nike Pegasus Premium SE
Nike Pegasus Premium SE 女款路跑鞋
新品上市
Nike Pegasus Premium SE
女款路跑鞋
Nike Structure 26 SE
Nike Structure 26 SE 女款路跑鞋
Nike Structure 26 SE
女款路跑鞋
NT$3,500
Nike Revolution 8
Nike Revolution 8 女款路跑鞋 (特寬)
Nike Revolution 8
女款路跑鞋 (特寬)
NT$2,080
Nike Pegasus Premium
Nike Pegasus Premium 女款路跑鞋
Nike Pegasus Premium
女款路跑鞋
NT$6,700
Nike Flex Runner 4
Nike Flex Runner 4 嬰幼兒鞋款
Nike Flex Runner 4
嬰幼兒鞋款
NT$1,500
Nike Zoom Vomero 5
Nike Zoom Vomero 5 女鞋
Nike Zoom Vomero 5
女鞋
NT$5,400
Nike Flex Runner 4
Nike Flex Runner 4 大童跑鞋
Nike Flex Runner 4
大童跑鞋
NT$1,800
Nike Revolution 8
Nike Revolution 8 女款路跑鞋
再生材質
Nike Revolution 8
女款路跑鞋
NT$2,100
Nike Revolution 8 EasyOn
Nike Revolution 8 EasyOn 女款路跑鞋
Nike Revolution 8 EasyOn
女款路跑鞋
NT$2,100
Nike Vomero Plus
Nike Vomero Plus 女款路跑鞋
熱銷商品
Nike Vomero Plus
女款路跑鞋
NT$5,800
Nike Journey Run
Nike Journey Run 女款路跑鞋
再生材質
Nike Journey Run
女款路跑鞋
NT$3,100
Nike Pegasus Premium
Nike Pegasus Premium 女款路跑鞋
Nike Pegasus Premium
女款路跑鞋
NT$6,700
Nike Stellar Ride
Nike Stellar Ride 小童鞋款
Nike Stellar Ride
小童鞋款
NT$2,100
Nike Flex Runner 4
Nike Flex Runner 4 小童鞋款
Nike Flex Runner 4
小童鞋款
NT$1,700
Nike Downshifter 14
Nike Downshifter 14 女款路跑鞋
Nike Downshifter 14
女款路跑鞋
NT$2,500
Nike Pegasus 41
Nike Pegasus 41 男款路跑鞋
熱銷商品
Nike Pegasus 41
男款路跑鞋