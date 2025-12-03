  1. Jordan
Air Jordan 1 高筒 OG "Shattered Backboard"
Air Jordan 1 高筒 OG "Shattered Backboard"
$4,900
Jordan 1 Retro 高筒 OG "Baroque Brown and Sail"
售罄
Jordan 1 Retro 高筒 OG "Baroque Brown and Sail"
$3,100
Jordan 1 Retro 高筒 OG "Pro Green"
Jordan 1 Retro 高筒 OG "Pro Green"
$3,100
Jordan 1 Retro 高筒 OG "Pro Green"
Jordan 1 Retro 高筒 OG "Pro Green"
$2,700
Jordan 1 Retro 高筒 OG "Baroque Brown and Sail"
售罄
Jordan 1 Retro 高筒 OG "Baroque Brown and Sail"
$2,700