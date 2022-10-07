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Nike Therma-FIT Academy Winter Warrior

大童針織足球長褲

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Blue Void/Volt
黑/Total Orange

賽季結束不代表訓練中止。 冠軍總是在休賽期間培養出來，因此我們設計出 Nike Therma-FIT Academy Winter Warrior 長褲，使你常保溫暖，專注精進球技。 這款產品採用 100% 再生聚酯纖維。

  • 顯示顏色： Blue Void/Volt
  • 款式： DC9158-492

尺寸與版型

  • 模特兒身高 141 公分，穿著 M 號
  • 標準剪裁，著感寬鬆隨興

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