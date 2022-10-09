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England Strike

男款 Nike Dri-FIT 短袖足球上衣

$1,550

England Strike 上衣採用專為足球後起之秀打造的設計細節。 俐落合身剪裁，確保隨時掌握球蹤而不受干擾；排汗材質有助保持涼爽，讓你專注精進球技。

  • 顯示顏色： Game Royal/Blue Fury/Blue Fury
  • 款式： DH6443-480

尺寸與版型

  • 模特兒身高 188 公分，穿著 M 號
  • 合身剪裁，修身風格

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