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Nike Dri-FIT Trophy

大童 (女童) 6" 訓練短褲

$580

Smoke Grey/Smoke Grey/白
Pink Salt/Pink Salt/白
黑/黑/白

Nike Dri-FIT Trophy 短褲，讓你隨時盡享樂趣。輕量排汗材質，讓你在奔跑或玩耍時常保舒適。褲頭設計，Swoosh 風格滿點。這款產品採用 100% 再生聚酯纖維。

  • 顯示顏色： 黑/黑/白
  • 款式： DA1099-010

尺寸與版型

  • 標準剪裁，著感寬鬆休閒

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