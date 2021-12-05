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Nike Dri-FIT Academy

大童針織足球長褲

$1,280

Obsidian/白/白/白
黑/白/白/白

Nike Dri-FIT Academy 長褲採用彈性排汗材質，讓你在場上暢動無拘。 窄管設計搭配拉鍊褲腳，即使穿著釘鞋也能快速更衣。 這款產品採用 100% 再生聚酯纖維。

  • 顯示顏色： 黑/白/白/白
  • 款式： CW6124-010

尺寸與版型

  • 標準剪裁，著感寬鬆休閒

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評價 (1)

5 顆星

  • Great value

    D A. - 2021年12月05日

    A really nice pair of joggers