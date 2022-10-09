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Nike Dri-FIT

大童 (男童) 籃球褲

$880

想要一條能跟上你交叉運球和後撤步跳投節奏的短褲嗎？ Nike Dri-FIT 短褲讓你不受干擾，盡情發揮。 這款輕盈寬鬆的風格單品運用排汗技術，讓你自信展現，火力全開。

  • 顯示顏色： 黑/白/白/白
  • 款式： DM8186-010

尺寸與版型

  • 標準剪裁，著感寬鬆隨興

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