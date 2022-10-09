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Nike Downshifter 12

大童路跑鞋

$1,900

Volt/Barely Volt/黑/Bright Spruce
Violet Frost/Pure Platinum/Vivid Purple/Metallic Silver
Pink Foam/黑/Flat Pewter
黑/Dark Smoke Grey/白
Anthracite/Light Smoke Grey/University Red/Light Smoke Grey

穿上 Nike Downshifter 12，無論是玩鬼抓人遊戲或是田徑訓練熱身，都能自信快意。 透氣支撐鞋面造就輕盈多功能設計，任何活動都能駕馭。 鞋底的全掌式橡膠經久耐穿，讓你跑得更遠。 這款產品採用的再生材質至少占總重量的 20%。

  • 顯示顏色： Pink Foam/黑/Flat Pewter
  • 款式： DM4194-600

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