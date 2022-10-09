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Nike Brasilia

帆布包 (小型，41 公升)

$1,050

從健身房到與好友的快速健身訓練，這款背包具備多重隔層，可一次收納所有運動裝備。 大型主袋空間寬敞，可收納鞋子、衣服和其他必備物品，正面小型拉鍊口袋則可安全收納小物。 側邊配置口袋，可將手機或錢包等重要物品存放在伸手可及之處，方便快速取物。

  • 顯示顏色： Light Menta/黑/白
  • 款式： DX5947-369

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