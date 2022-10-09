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Nike Brasilia

印花背包 (中型，24 公升)

$1,250

本包款提供多元收納與百搭風格，不只裝得下必備物品。 便利層袋，讓裝備井井有條，取用方便；筆電夾層，讓你從訓練到工作或上學無縫接軌，一次帶上全部所需。

  • 顯示顏色： Medium Olive/黑/Particle Grey
  • 款式： DQ5237-222

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