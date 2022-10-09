跳至主要內容
|

熱門搜尋字詞

Nike Air Zoom Arcadia 2

小童鞋款

$2,100

黑/Anthracite/白
Pink Foam/Summit White/Pink Blast/Hyper Pink
Barely Grape/Metallic Copper/Violet Frost/Thunder Blue

起腳躍動，刻不容緩。 讓孩子穿上我們的 Air Zoom Arcadia 2，隨時展現場上戰將風采。 腳踩 Nike 高度靈敏的 Zoom Air 緩震系統，輕鬆學會跑步和衝刺。 鞋面經過改良，更加貼合，搭配便利束帶，助小跑者火速衝破終點線。

  • 顯示顏色： 黑/Anthracite/白
  • 款式： DM8492-002

尺寸與版型

免費寄送及退貨

訂單金額滿新臺幣 4,500 元即享免費標準運送服務


臺北市:
  • 標準運送的商品可於 2-5 個工作天內送達
  • 快遞運送的商品可於 2-3 個工作天內送達

其它縣市:
  • 標準運送的商品可於 3-6 個工作天內送達
  • 快遞運送的商品可於 3-5 個工作天內送達


訂單皆於星期一至星期五之間處理與寄送 (國定假日除外)

Nike 會員享免費退貨服務免費退貨退貨政策例外情況

評價 (0)

0 顆星

我們想聽聽你的看法。搶先評價「Nike Air Zoom Arcadia 2」。