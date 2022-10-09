跳至主要內容
|

熱門搜尋字詞

Nike Air Max Scorpion Flyknit

女鞋

$7,600

黑/黑/黑/Anthracite
Phantom/Light Cream/Lemon Wash/黑

我們展望未來，看見超凡舒適感。 Air Max Scorpion Flyknit 採用「載點式」Air 氣墊，緩震系統可契合你的每一步，打造未來感體驗。 造型至關重要，因此我們以出奇柔軟的鬆絨線材質精心打造鞋面。

  • 顯示顏色： Phantom/Light Cream/Lemon Wash/黑
  • 款式： DJ4702-001

免費寄送及退貨

訂單金額滿新臺幣 4,500 元即享免費標準運送服務


臺北市:
  • 標準運送的商品可於 2-5 個工作天內送達
  • 快遞運送的商品可於 2-3 個工作天內送達

其它縣市:
  • 標準運送的商品可於 3-6 個工作天內送達
  • 快遞運送的商品可於 3-5 個工作天內送達


訂單皆於星期一至星期五之間處理與寄送 (國定假日除外)

Nike 會員享免費退貨服務免費退貨退貨政策例外情況

評價 (0)

0 顆星

我們想聽聽你的看法。搶先評價「Nike Air Max Scorpion Flyknit」。