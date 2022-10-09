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Nike Air Max Bella TR 5 Premium

女款訓練鞋

$2,700

Nike Air Max Bella TR 5 Premium 借重 Max Air 緩震系統的彈力機能與造型美感，搭配可在雕塑肌肉線條時穩定腳步的平坦鞋底。 新版設計強化了腳背和腳側的支撐包覆性，讓雙腳在嚴苛的肌力訓練中更加平穩。

  • 顯示顏色： Barely Green/Football Grey/Light Thistle/Dark Smoke Grey
  • 款式： DN0896-300

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