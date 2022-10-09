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Nike Air Force 1 LV8

大童鞋款

$3,000

經典， 傳奇、 還有什麼？ Nike Air Force 1，難以一言蔽之。 這款運動鞋從原本紅遍籃球場的明星鞋款，如今搖身一變成為街頭夯品。 耐久皮革搭配 Air 緩震系統，打造經典造型質感，至今人氣不減。

  • 顯示顏色： 白/Midnight Navy/Pure Platinum/Metallic Silver
  • 款式： DQ6048-100

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