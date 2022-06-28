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Nike Air Force 1 Crater Flyknit

大童鞋款

$2,799
$3,500
20% 折扣

白/Dark Marina Blue/Football Grey/Photo Blue
黑/白/Pure Platinum/黑

採用大膽創新設計，使雙腳更給力。 鞋面上以大自然為靈感的彈性透氣圖案，可維持足部涼爽；超柔軟泡棉中底，讓每一步伐或蹦跳都更加緩震。

  • 顯示顏色： 黑/白/Pure Platinum/黑
  • 款式： DM1060-001

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評價 (1)

5 顆星

  • MohammadC526012866 - 2022年6月28日

    best shoes in the world