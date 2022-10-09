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Nike

印花 Stash 帆布包 (21 公升)

$1,050

輕巧的可收式 Nike Stash 帆布包，平時可收折攜帶，有物品需要存放時即可快速取出使用。 正面拉鍊口袋可安心收納小物，不使用時直接翻面即可收納。 容量足可裝入備用衣鞋，是健身人士或外宿者的理想良伴。

  • 顯示顏色： 黑/黑/白
  • 款式： DV3082-010

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