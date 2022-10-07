一起來認識 Lil C
堅持你的夢想
Lil C 25 歲即多才多藝，從不侷限於特定的表現手法，總是盡情揮灑創意。她主要透過自學習得各項技能，跨足廣播、DJ 和藝人培訓領域，支持其他年輕人創意十足的夢想，製作出富含進步精神的新聲音，每次都等不及與全世界分享。
談到她喜歡的音樂時，她總是非常堅持，絲毫不讓步，很少有 DJ 能像她如此毫不動搖。但是這份堅持其來有自，也讓她不懈地為自己所相信的藝人提供平台，激發音樂產業的轉變，十分激勵人心。
忠誠度不斷被懷疑是什麼感覺，從小就是 Liverpool FC 粉絲的 Lil C 最瞭解，畢竟這個足球俱樂部常在敗北後東山再起，證明質疑者看走眼。如果旁人對你期待不多，你的表現卻出乎預期，那麼這就是韌性的最佳詮釋。
Lil C 是那種會讓人想要時常相處的人，她有永不放棄的戰鬥精神，不會因為有人對她說「不」而退縮。在她與 Liverpool FC 的字典裡，沒有「不」這個字。
跟隨直覺，建立網絡
Lil C 知道沒有什麼是唾手可得的，如果哪件事值得去做，那可能就得去極力爭取。她工作的產業競爭激烈，所以必須擁有多元的技能，才能脫穎而出。另外，她更補充道，有能力時也要對他人伸出援手。
她說：「我現在身兼三職，一開始最主要是做廣播，同時也學習如何當好 DJ，讓廣播節目變得好聽。我年輕時總和愛跑趴、愛辦派對的人混在一起，但都只是為了好玩而已。我從來沒有認真想沉浸於派對世界。念書時我曾在學生廣播台工作，這為我開啟了廣播界的大門，身邊圍繞許多不同文化，如學生文化、夜生活文化等，總有新事物等著我去探索。所以這就是我踏入廣播的第一步。」
她也提到：「音樂一直是我的熱忱和興趣所在，但我從來沒有將音樂視為職業。我從來不會想說：『我要做這個，或我想做那個……』，事情不是這樣發展的，所以在我進入藝人培訓領域的過程中，一切都來得非常自然。」
Lil C 是真心熱愛音樂，所以後來也透過他人介紹，在唱片公司 Young Turks 找到了實習工作。她回憶道：「我覺得我之所以能獲得這個機會，是因為同事看到我是真心且深刻地廣泛喜歡各種音樂。」
她說：「我的工作是開發藝人和有才華的人，他們可能沒有成立工作室，或不知該如何大顯身手，但心中懷抱藝術的夢想。」
Lil C 天生就有許多創意想法，所以對藝術與作品抱持同等的尊重和同理心。她能與他人大方分享自己的知識和見解，使雙方皆能受惠。某種程度來說，她做得很成功。
她說道：「後來我就開始在 DJ 界打滾，只放自己喜歡的音樂，不放我不喜歡的旋律。我就是從來不會妥協，所以認識到我所放音樂的創作者時，那種感覺真的很棒。對於建議的發行或工作室製作時間，以及他們的需求，我會盡量在兩者間取得平衡，畢竟在這個產業中，銷售文化產品的重要性仍是根深柢固。」Lil C 說她做這些，是為了支持社群中比較非主流的層面，並幫助真誠的人完成他們的夢想。她表示：「基本上這就是我對工作的座右銘。」
Liverpool FC 對韌性的定義
Lil C 對 Liverpool FC 的熱忱無可撼動。她對工作和音樂堅定不移的態度，與俱樂部堅不可摧的精神相互呼應。她表示：「Liverpool FC 的粉絲總有無限的韌性和精神，相信『即使情況不順遂，都還是能克服困境』，也堅信俱樂部真正的潛能才剛開始發揮，並開始朝我們所期待的目標前進。我覺得期待的心理扮演很關鍵的角色。如果旁人對你沒有期待，你卻後來居上，挺身迎向挑戰，並帶來超乎預期的表現，那麼你就能成為『韌性』的代言人。藝人一生中不斷在經歷這種循環，大家可能會跟你說：『不行，不夠好；不行，這聽起來不是我要的；不可能，你做的音樂不會大賣。』但重點是你如何面對這些質疑，並證明他們說錯。」
Lil C 說到音樂和運動有許多相似處，她分析說：「運動員有運動的天分，而藝人有音樂的天分。天分並非主觀認定，有就有，沒有就沒有，與他人的認證與否毫無關聯。」
身為 Liverpool FC 粉絲的 Lil C 經常必須接受比賽不如人意的結果，且期待落空了許多年。你可能會覺得她已因而放棄希望，但即使俱樂部的目標看似不可能，她仍始終保持樂觀。
她說：「我們得重新評估情況，不要被旁人的期待影響；要拋掉期待，看看一群有潛力的人聚在一起時，能創造出什麼精彩成果。」
發揮最大的能量
Lil C 說：「這跟你投入的能量有關，如果你做 DJ 的態度是『耶，在這裡好開心』，就會很有感染力；如果球員在場上的表情像是根本不想穿上球衣，整個人有氣無力，好像不想待在場上、不想比賽的話，你就會想『把他們換下場吧』，因為他們根本就不想贏。粉絲都感覺得到，隊員感覺得到，教練也感覺得到。」
你的能量會影響周遭的人，這是會互相感染的。她提到：「如果有人今天狀況不好，那也沒關係。」Lil C 一直都相信人不可能每天都狀況絕佳，但懷疑的態度會嚴重影響你看待球隊以及其他球員的方式。換言之，懷疑是會滋長的。
她說道：「不要讓期待影響你看其他人的方式，如果他們那天狀況不好，就讓他們下場吧。他們會捲土重來，再回到場上戰鬥的，畢竟這就是 Liverpool FC 啊。」
Lil C 不會讓他人的期待改變她的抱負，或是她看待別人的方式。對她來說，關鍵就在於真誠面對自己的價值觀，並與那些與她擁有相同願景的人，在這趟旅程上並肩而行。
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