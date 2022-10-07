一起來認識 Lil C

Lil C 25 歲即多才多藝，從不侷限於特定的表現手法，總是盡情揮灑創意。她主要透過自學習得各項技能，跨足廣播、DJ 和藝人培訓領域，支持其他年輕人創意十足的夢想，製作出富含進步精神的新聲音，每次都等不及與全世界分享。

談到她喜歡的音樂時，她總是非常堅持，絲毫不讓步，很少有 DJ 能像她如此毫不動搖。但是這份堅持其來有自，也讓她不懈地為自己所相信的藝人提供平台，激發音樂產業的轉變，十分激勵人心。

忠誠度不斷被懷疑是什麼感覺，從小就是 Liverpool FC 粉絲的 Lil C 最瞭解，畢竟這個足球俱樂部常在敗北後東山再起，證明質疑者看走眼。如果旁人對你期待不多，你的表現卻出乎預期，那麼這就是韌性的最佳詮釋。

Lil C 是那種會讓人想要時常相處的人，她有永不放棄的戰鬥精神，不會因為有人對她說「不」而退縮。在她與 Liverpool FC 的字典裡，沒有「不」這個字。