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Spion Kop 1906

認識於 2013 年成立的 Liverpool 球迷俱樂部 Spion Kop 1906，以及 Anfield 球場經典看台 The Kop 的現任管理人。 經過 Liverpool 近幾年不可思議的旅程後，當地人變得更加強大和團結，他們透過經典旗幟和高昂熱情吸引年輕球迷參與，為體育館的氣氛增添動能。

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