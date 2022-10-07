Jordan Henderson 說：「總是會有批評你或說你不夠好的人存在，重點在於你如何證明他們是錯的。」

Liverpool FC 是一個獨樹一幟的全球大家庭，一個勇於挑戰各種質疑的俱樂部。在他們聽見「不可能」之前，就已經證明自己了。