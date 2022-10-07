Liverpool FC 的粉絲之間流傳著一句著名的俗語：「你已經從 The Kop 學到寶貴的一課。」而現在，這篇粉絲雜誌文章也將以獨特性傲視全球的足球粉絲團體為主題，教給各位讀者寶貴的一課。

對於已學會跟著紅軍成員一起歌唱和搖擺的年輕利物浦人，對於交換、借用和巧取足球歌曲 (其中夾雜等比例的流行文化用語，以及刻薄幽默的利物浦方言) 的全球粉絲群，也對於經常在 Anfield 球場氛圍中敗退的敵隊球員來說，這著名的古老看台都提供了值得追隨的陡峭學習曲線。

Liverpool FC 的 Kop 看台建立於 1906 年，以波耳戰爭的某次戰役為名 (當時有許多利物浦人在一座名為 Spioenkop 的山丘上喪生)，現在已逐漸成長為風格獨具的文化象徵。經過自由奔放的 60 年代，以及 Liverpool FC 稱霸歐洲足球界的 70 和 80 年代後，The Kop 開始以喧鬧的氣氛、即興的足球歌曲、自製的旗幟，以及對敵隊球員的輕鬆談論而聞名。

一直以來，利迷都並未將自己視為 The Kop 的所有人，而是認為自己最終得將責任傳承給年輕世代，而下一代的使命，則是要依據 Anfield 球場的賽況和默西賽德郡廣大社群的氛圍，發展並形塑 Liverpool FC 的傳統。如今，紅軍已奪得冠軍，看台觀眾和球隊會議室人員間的連結似乎前未所有地密切、強烈，且逐日茁壯，成了球隊的有力支援。