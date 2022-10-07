SPION KOP 1906：寶貴的一課
Liverpool FC 的粉絲之間流傳著一句著名的俗語：「你已經從 The Kop 學到寶貴的一課。」而現在，這篇粉絲雜誌文章也將以獨特性傲視全球的足球粉絲團體為主題，教給各位讀者寶貴的一課。
對於已學會跟著紅軍成員一起歌唱和搖擺的年輕利物浦人，對於交換、借用和巧取足球歌曲 (其中夾雜等比例的流行文化用語，以及刻薄幽默的利物浦方言) 的全球粉絲群，也對於經常在 Anfield 球場氛圍中敗退的敵隊球員來說，這著名的古老看台都提供了值得追隨的陡峭學習曲線。
Liverpool FC 的 Kop 看台建立於 1906 年，以波耳戰爭的某次戰役為名 (當時有許多利物浦人在一座名為 Spioenkop 的山丘上喪生)，現在已逐漸成長為風格獨具的文化象徵。經過自由奔放的 60 年代，以及 Liverpool FC 稱霸歐洲足球界的 70 和 80 年代後，The Kop 開始以喧鬧的氣氛、即興的足球歌曲、自製的旗幟，以及對敵隊球員的輕鬆談論而聞名。
一直以來，利迷都並未將自己視為 The Kop 的所有人，而是認為自己最終得將責任傳承給年輕世代，而下一代的使命，則是要依據 Anfield 球場的賽況和默西賽德郡廣大社群的氛圍，發展並形塑 Liverpool FC 的傳統。如今，紅軍已奪得冠軍，看台觀眾和球隊會議室人員間的連結似乎前未所有地密切、強烈，且逐日茁壯，成了球隊的有力支援。
活絡氣氛
Spion Kop 1906 在 2013 年組成，目的是集結球迷，在看台上展示巨型圖樣，也是少數自認握有目前 The Kop 管理權的非官方團體之一。如今，這個團體已變得前所未有地強大、團結，並帶來許多新的年輕利迷。
1906 的一名創始成員 Chris Hudson 表示：「基本上，我們只是一群無論主場客場，都會去看 Liverpool FC 比賽的夥伴。當中有些人在 Anfield 有旗幟，而大家也都分布在 The Kop 的同一個區域。我們想讓情況有所改善，因為過去球場的氣氛很糟糕，但我們認為只要同心協力，在球場裡加入一點色彩，稍微回歸傳統，狀況可能就會好轉一些。
我們決定帶著旗子，聚集到 Kop 看台最下方，以團體而非個人的身分行動，並主動開始展示旗幟。我們只是希望確保每個人都能享受比賽，讓 Anfield 球場在視覺上和氣氛上都成為更好的觀賽場地。真的就是這麼簡單。」
正是這為自己而做且真正想要改變的獨特精神，切合了利物浦的態度，讓這支球隊在七年後重新站上頂點，而且快速前進，為 Anfield 掀起了一場真正的革命。由 Jurgen Klopp 領軍的 Liverpool FC 所向無敵，已在歐洲奪得許多獎盃，締造出令人欽羨的足球史記錄；另外，在國內的足球聯賽也已有三個賽季未嚐敗績，最終贏得了英格蘭足球超級聯賽，將最嚮往的獎盃成功帶回家。
團結激發勝利
在場外和看台上，情況也沿著同樣的軌跡持續改善；而 Spion Kop 1906 和 Liverpool 的球迷聯盟 Spirit of Shankly (以 Liverpool FC 的代表性經理命名，他將球隊從過去的英格蘭乙組聯賽帶入了英超) 共同努力，並透過許多其他較不定期的非官方粉絲活動，讓 Anfield 重拾活力。The Kop 經過不穩定的時期後，開始和這支球隊重新建立了橋樑，而且似乎比過去更貼近球場上的英雄。
團體的另一位成員 Max Stevens 這麼說：「我 27 歲，這輩子一直在期待球隊奪得冠軍。1906 的成員年紀都沒那麼大，Liverpool FC 上次贏得聯賽時，大家不是還沒出生，就是還沒有記憶，因此這對我們所有人來說，都是很重大的時刻。 這一刻我們已經等了好久，現在願望終於實現，讓人覺得不可思議。
我們的熱情也比以往都強烈地感染了球員，在我看來，團結一致就是球隊近期成功的關鍵。我們大家都聽著 Shankly 的故事長大，也瞭解他對足球和人生的社會主義觀點，而現在的 Liverpool FC，就是童年故事中的那支頂尖球隊。」
大家都有志一同，球隊也終於在場上發光後，Spion Kop 便秉持著一貫的精神，開始關注起足球以外的事務，不再侷限於 Anfield 球場。Shankly 的社會主義對他們來說不只是標語而已，而他們的價值理念，也不僅止於紅色床單上的口號。
行事風格獨特
社群對 The Kop 來說顯然真的很重要：足球是一種能夠凝聚社群的運動，而 The Kop 本身就是社群。
Chris 補充道：「我們都是同一座城市的一分子，而 LFC 將我們團結在一起，有些人致力保持 Anfield 的氣氛活躍，有些人則參加利物浦市的慈善活動，還有些人會支持在地的食物銀行，以及無家可歸的族群。我們自認是獨一無二的足球粉絲團體，也喜歡自己獨特的行事風格。」
Max 和 Chris 都展現出充分的熱情，他們不只為了足球隊，也是為了城市本身在努力，是為了利物浦和市民在付出。對他們來說，支持球隊就等於支持在地的一切，對 Spion Kop 1906 的所有成員而言也一樣。
那之後呢？ Max 和 Chris 已見證球隊把能贏的獎盃都贏到手，而且也已成為 Anfield 粉絲革命的核心。接下來，他們還能做些什麼呢？
Chris 補充說明：「我們很大的一個目標，是要保護現有的一切，傳承給下個世代。」他在說話的同時，也向 Spion 最年輕的三名成員 Sam、Lewis 和 Jordi 示意。
「Spion Kop 需要他們。 能有這些出色的年輕人可以傳承精神，實在很幸運。我們想讓大家知道，其實我們很平易近人，一點都不可怕，而且也正在尋找年輕世代的人才，以替大家締造更美好的未來，畢竟說實在的，成員之中有些人已經不年輕囉。」
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