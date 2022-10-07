Toxteth 是利物浦相當不安定的一區，年輕世代的足球員在當地傳奇人物的協助下，不分場內外地改變著社區的樣貌。

和 Earl Jenkins 步行在 Lodge Lane 或 Granby Street 上，每個轉角都會有人給予熱情的招呼。利物浦的男女老少都會微笑地說：「嗨，Earl。」這證明了 Earl 和他支持的倡議對這個地區產生的驚人影響。每當遇見他球隊過去或現役的球員，Earl 都會稱讚他們是多麼優秀的守門員、後衛或前鋒。

Earl 過去二十年來一直都是 Toxteth 社區的核心人物。他是在利物浦最多元的草根足球俱樂部 Kingsley United 擔任主席、是 Calderstones 學校的學習導師，也是 Unity Youth Centre 和 Granby Toxteth Youth Forum 的青年工作者。

他的足球俱樂部是個非常成功的範例，為大家展現足球如何在社區的中心賦予孩子力量。

正因如此，Earl 的故事才這麼重要且吸引人；這不只是他的故事，更是許多人活出的精彩。