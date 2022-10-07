讓 Toxteth 蛻變成長
Toxteth 是利物浦相當不安定的一區，年輕世代的足球員在當地傳奇人物的協助下，不分場內外地改變著社區的樣貌。
和 Earl Jenkins 步行在 Lodge Lane 或 Granby Street 上，每個轉角都會有人給予熱情的招呼。利物浦的男女老少都會微笑地說：「嗨，Earl。」這證明了 Earl 和他支持的倡議對這個地區產生的驚人影響。每當遇見他球隊過去或現役的球員，Earl 都會稱讚他們是多麼優秀的守門員、後衛或前鋒。
Earl 過去二十年來一直都是 Toxteth 社區的核心人物。他是在利物浦最多元的草根足球俱樂部 Kingsley United 擔任主席、是 Calderstones 學校的學習導師，也是 Unity Youth Centre 和 Granby Toxteth Youth Forum 的青年工作者。
他的足球俱樂部是個非常成功的範例，為大家展現足球如何在社區的中心賦予孩子力量。
正因如此，Earl 的故事才這麼重要且吸引人；這不只是他的故事，更是許多人活出的精彩。
社區基石
在 Earl 的努力下，Toxteth 社區開始凝聚起來，一個歷經數十載苦難的區域燃起了希望，而正是足球開啟了這一切，但足球其實不是 Earl 最先愛上的運動。
他笑說：「以前我甚至不是那麼熱衷於足球，這麼做只是為了幫助這群孩子。一切都是從我加入 Stanley House 開始，這是由前 Liverpool 球員 Howard Gayle 創立的一支當地足球俱樂部。不久後，我加入了 Granby Toxteth Youth Forum 和 Tiber FC，Tiber FC 當時是一支俱樂部，我需要一個室內空間，讓我可以在冬天訓練孩子。這就是我參與 Unity Youth Centre 的始末。」
「我加入的幾週前，那裡發生了槍枝事件，他們不知道是否要繼續經營這個中心，但他們跟我說，他們正在組建一個董事會，所以我就說：『好吧，那讓我加入董事會。』我不僅加入了董事會，最後還成為了 Unity 的主席。」
Earl 從此開啟了職業生涯，這代表他將投入大量的時間支持社區裡的其他人。儘管自己也有一個大家庭，Earl 還是有辦法肩負起責任感和義務，照顧周遭的人。雖然是無 Earl 是無意開啟了這段職業生涯，但他仍總是第一個跳出來提供協助。
不只是俱樂部
Earl 和 Kingsley United 就是這樣對 Toxteth 足球和青年文化產生深刻的影響。Earl 以身為利物浦人為傲，秉持著永不言敗的精神，絕不說不，堅信什麼都有可能發生。
Earl 成功地在自己和 Liverpool 8 年輕人之間建立起連結和相互尊重。七歲就認識了 Earl 的 Aws Furghani 說：「這支俱樂部就像我的家人，他們讓每個人感覺自己很重要，這也是我喜歡這裡的原因。Kingsley 教會我們自力更生，並隨時準備幫助他人。」
Aws 體現了 Kingsley 與 Toxteth 多元化和積極進取的精神。他於 2012 年和家人以外來者的身分從利比亞來到利物浦，並找到了這支足球俱樂部和新的家園。
未來之光
時間證明了為這些年輕人打造成功的人生道路是值得的。Earl 和他的團隊為孩子提供無形的人生教育，這些經驗是他們在其他地方學不到的，這些有意義的工作，也讓這個社區蛻變成更好的地方。
「我們利用足球來吸引年輕人，他們會持續下去，並不是因為被迫，而是因為想成為俱樂部的一分子。我們制訂了標準，最終讓他們遠離了輕微犯罪，免於陷入不利的處境。」
這支俱樂部不僅培養了好幾名優秀球員，也培養了老師、醫生和建築師，這也證明了 Earl 為了讓年輕世代不逾矩並走上正軌所付出的努力。
「像我們這樣的俱樂部，以及像 Unity 這樣的青少年中心，還有 Toxteth 其他優質的球隊，都改善了當地的生活。但現在，要靠新世代來為這個地區發聲了。」
「這些孩子是如此聰明、投入和優秀，他們從小時候就在我身邊奔跑，我真的認為這個世代已經準備好接受挑戰了，但千萬別叫他們提早到、架球門，這他們似乎辦不到。」
說到底，Earl 所做的一切都是在鼓勵年輕人踢足球，但箇中意義不僅止於此，他透過運動傳遞年輕、旺盛的能量，並教導他們時間管理、為自己和社區負責，並尊重隊友。
單純的運動精神，讓 Toxteth 的年輕人腳踏實地，前途光明。