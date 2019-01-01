從鞋底墊片到鞋帶，全新 Mercurial 為了追求極速，每個細節都經過了精心的研究。設計總監 Jeongwoo Lee 表示：「Nike 足球是不斷精益求精的系列產品 。」我們不但打造更輕薄的球靴，同時也營造更強悍的造型。Lee 解釋道：「擁有極速的造型可讓運動員更具精神上的優勢」。
以極速為基礎
讓你從頭到腳都有極速快感！Mercurial 的圖案與 Nike 的歷史記憶包覆足底，充分利用獨特的分割鞋底墊片設計。首席設計師 Jessica Tresser 說：「我們在足底運用大膽的層次搭配來突顯 Mercurial 圖案」，此外，她也表示：「此鞋款打造出展現技術的極速造型」。
極速藏在細節中
設計團隊當時在尋找能夠傳達「追求速度就是一切」精神的搶眼 Swoosh 標誌，後來在 Nike Zoom Vaporfly Elite 中找到。此鞋款是為了讓馬拉松選手 Eliud Kipchoge 挑戰世界紀錄而設計，並以突破障礙為概念，鞋子上的搶眼 Swoosh 成為全新 Mercurial 的絕佳靈感，也造就出一款執著於從細節找尋極速的足球鞋。
準備起飛
完成全新極速造型的最終元素是顏色，包括透過亮白色突顯的明亮藍色，以及在燈光下閃爍的整體光澤。「是飛行員在噴氣機飛越雲層時的視野照片給了我們靈感，」顏色設計師 David Gamboa 表示，「當運動員感受到顏色更明亮，他們的踢法也會更疾速。」