Kyrie 4
找到自己的步調
全新彈性溝紋提供絕佳靈活度和抓地力，讓你盡展行雲流水般的球技。
彈性抓地力
彈性溝紋外底採用之字形的鏤空設計，提供極佳的彈性與抓地力。
靈敏緩震
輕量泡棉搭配鞋跟 Nike Zoom Air，實現柔軟舒適的靈敏感受。
通風支撐
網布設計可保持足部涼爽，Flywire 織線則可在強力切入時提供穩固支撐力。
設計幕後故事
Kyrie 4
Nike 設計師 Ben Nethongkome 和 Nike 籃球設計總監 Leo Chang 攜手合作，共同打造出一款 Kyrie 專屬鞋款，不僅能在場上駕馭他迅如雷電的爆發力，在場外也能將他的獨特風格展露無遺。
突破性設計
Ben 表示：「Kyrie 能迅速切入和變向，在場上簡直無所不在。」因此鞋款的設計重心主要放在如何協助他保持穩定。設計團隊決定採用一種新方法：將鞋底中部切分開來，以便達成全方位支撐力。「這麼一來，Kyrie 就能以足部 45 度的方式切入，並在下一秒爆發突進。」
疾速轉彎
對 Kyrie 來說，迅速活動就是力量的泉源，也是設計要點。Ben 和他的團隊以速度為要旨，模擬輪胎支撐車輛轉彎的情形設計出一款外底。他表示：「我們希望讓他在轉彎時依然能維持速度；這款外底的新型曲線可在他傾身改變角度時迅速因應變化。」外底的圓滑形狀可確保 Kyrie 急速切換方向時不會失去衝力，反而將能量傳導至下一步動作，因此不會浪費任何一點力量。