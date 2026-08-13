Nike Ja 4：Ja Morant 鞋款最新進化

Ja Morant 鞋款系列的每一個新版本，都力求讓鞋子更貼近 Ja，而 Ja 的堅韌不拔和毅力故事也激勵著新一代的籃球員。從南卡羅萊納州的默默無聞，到被一所中型大學招募，這位身材矮小的籃球選手每一步都勇於挑戰。

Nike 產品經理 Monique Currie 表示：「Ja 的存在感遠超過他的體型，我們希望今日的孩子也能擁有同樣的心態。他每次踏上球場時所展現的毅力和熱情，成為了那些以同等熱情參加比賽運動員間的連結。」Nike 產品經理 Monique Currie 表示。

重要的是，Ja 4 與前代鞋款一樣，同樣以 Ja 為靈感。難怪鞋面前衛、強悍的質地是 Ja 爆發力打球風格的創意表現。整雙鞋子都充滿了他的風格。

Currie 表示：「這不只是一雙鞋。這是一個運動，也是一個珍貴時刻，讓運動員有機會感受到 Ja 在踏上球場的那一刻所展現的自信、毅力和存在感。」