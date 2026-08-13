Nike Ja 4：Ja Morant 鞋款最新進化
產品新聞
Nike Ja 4 將於 2026 年 8 月推出，具備新版緩震、抓地力和設計特色。以下是與 Ja 3 相比的變化、尺寸以及購買地點。
快速重點整理
- Ja 4 將於 2026 年 8 月 13 日在 Nike.com 和指定零售門市發售。
- Ja 4 相較於 Ja 3 進行了多項改良，包括用於穩定性的全新 TPU JA-Frame、腳底泡棉更動、更具靈敏感受的鞋墊、使用觸覺技術提高耐用性，以及許多設計更新。
- Nike 將推出 5 種不同的 Ja 4 配色。
- Ja 4 與「12 Time」同時推出，這是一款全新版型，以較低價格提供球員對 Ja 簽名鞋款一貫期待的優點。
Ja Morant 以全新運動鞋隆重回歸，為他獨一無二的鞋款再創一個里程碑，讓防守者驚慌恐懼。Nike Ja 4 是一款專為控球後衛風格而打造的籃球鞋，設計時以這位超級巨星的爆發性側向動作為基礎。相較於 Ja 3，Ja 4 有幾項顯著的更新，例如腳底從混合 ZoomX 泡棉改為 Cushlon 3.0，提供更高的穩定性，以及全新的 Ja Frame 固定系統，讓籃球員感到穩固安心。
Ja 4 將於 2026 年 8 月 15 日推出，共有 5 種不同配色可供選擇，售價為 125 美元，特別版則需額外付費。須知如下。
別錯過 Ja 4
Ja Morant 鞋款系列的每一個新版本，都力求讓鞋子更貼近 Ja，而 Ja 的堅韌不拔和毅力故事也激勵著新一代的籃球員。從南卡羅萊納州的默默無聞，到被一所中型大學招募，這位身材矮小的籃球選手每一步都勇於挑戰。
Nike 產品經理 Monique Currie 表示：「Ja 的存在感遠超過他的體型，我們希望今日的孩子也能擁有同樣的心態。他每次踏上球場時所展現的毅力和熱情，成為了那些以同等熱情參加比賽運動員間的連結。」Nike 產品經理 Monique Currie 表示。
重要的是，Ja 4 與前代鞋款一樣，同樣以 Ja 為靈感。難怪鞋面前衛、強悍的質地是 Ja 爆發力打球風格的創意表現。整雙鞋子都充滿了他的風格。
Currie 表示：「這不只是一雙鞋。這是一個運動，也是一個珍貴時刻，讓運動員有機會感受到 Ja 在踏上球場的那一刻所展現的自信、毅力和存在感。」
從 Ja 3 到 Ja 4 有哪些變化？
儘管採用熟悉的方法，但 Ja 4 和 Ja 3 之間有一些明顯的差異。其中最顯著的改良之一就是足底結構。Ja 3 採用混合 ZoomX 泡棉，而 Ja 4 則改用 Cushlon 3.0，搭配加高的 Super Critical Foam 鞋墊，提供靈敏、爆發力強且穩定的步伐。TPU JA-Frame 包覆雙足，有助於在跳躍、快速變向和進攻上籃時穩固雙足。
使用觸覺技術打造更具質感的外觀，提供更多立體感，並提高耐用性。外底的精準抓地力紋路，靈感也源自 Ja 標誌，比前一代鞋款上醒目的「JA」字樣更為低調。
在設計方面，Ja 4 達到了獨特的平衡。設計團隊在最新一代的設計中，追求更簡潔、更現代、以性能為主導且更簡單的方法，同時透過尖銳的角度保持前衛的風格。其中不可或缺的一部分是齒狀的「JA」標誌，靈感源自他著名的鬥牛犬動作。
Nike 專業產品設計師 Leon Gu 表示：「每個人都記得 Ja 的空中技巧，還有那個鬥牛犬動作，但大家常忘了他在地面上的爆發力。」「所以我們希望將重回速度焦點。」
Ja 專屬簽名鞋系列的最新鞋款充滿隱藏的訊息和獨特的設計元素，設計以資深和新秀籃球運動員為中心。12 Time 是一款全新版型，以較低價格延續球員對 Ja 簽名鞋款一貫期待的關鍵特色，並將在不久後推出。
Ja 4 發布資訊
Ja 4 將於 2026 年 8 月 13 日在 nike.com 和指定零售門市發售。12 Time 將於 2026 年 9 月初推出。
這款鞋共有 5 種配色，每雙售價為 125 美元，特別版則需加價。
常見問題
Nike Ja 4 相較於 Ja 3 有哪些新亮點？
其中最大的改良之一就是足底泡棉，為運動員提供更高的穩定性。Ja 4 使用 Cushlon 3.0，這是 Ja 3 使用的混合 ZoomX 變化，讓球員能夠毫不猶豫地爆發並快速恢復。鞋墊、全新 TPU JA-Frame 以及其他獨特設計元素也進行了重大更新。
Nike Ja 4 適合防守球員嗎？
Ja 4 更多是為控球後衛風格而打造，但通常不限於特定位置，其設計更多是針對比賽風格，而非特定位置。
Ja Morant 的鞋款耐穿嗎？
Ja 4 的設計重點是提供持久支撐力，所選材質兼具強韌性和耐久性。
Ja 4 的尺寸是否為一般版型？
建議選購大半號尺寸，以便在前足留出額外空間。