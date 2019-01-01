Kyrie 3
橫空出世
穿上 Kyrie 3，釋放速度、精準掌控，縱橫球場。
Kyrie 3
Kyrie 憑藉疾如閃電的第一步和節奏流暢的球風制霸球場。透過與 Nike 設計團隊的合作，他的第三雙專屬鞋款不僅能讓切入表現更加犀利，也能為各種位置的球員提供專屬的貼合腳感與一流的場上反應力。在設計上結合動態抓地力、彈性支撐力與靈敏緩震效果，滿足 Kyrie 的要求。
動態速度感
獨立緩震襯墊與弧度外底，實現非凡抓地力與全方位無死角球技。
彈性穩固腳感
前足束帶結合 Flywire 織線，提供支撐力與專屬貼合感，適合所有攻守位置與球風。
靈敏緩震
鞋跟輕薄 Nike Zoom Air 氣墊，帶來靈敏緩震機能，為整場比賽提供舒適腳感。
「
前足鎖定機能不僅能提升我的切入表現，讓我可從不同角度與位置展開攻守交戰，同時也能發揮精確的反應力。
Kyrie Irving
設計幕後故事
持續進化
控球後衛 Kyrie Irving 已寫下無數紀錄，贏得許多榮譽，但他最出名的是「腳踝終結者」無懈可擊的運球技巧，看起來輕輕鬆鬆就能讓對手失去平衡，晃倒對手。資深產品經理 Tony Grosso 表示：「我們希望設計出的是一雙能讓 Kyrie 完全發揮，在場上實現各種創想，展現各種飆技的鞋子。」第一步就是讓受到 Kyrie 1 啟發的鞋底抓地力再提升。對此，Grosso 進一步解釋說：「這個鞋款的抓地力往上延伸到鞋邊處，同時搭配弧形前足為場上帶來更好的腳感。」
簡練貼合
Grosso 和他的團隊同時也希望能限制鞋內的多餘空間，防止雙足滑動，讓 Kyrie 跨出爆發性的第一步時能充分運用每一分力量。「我們卯足全力要實現能讓 Kyrie 受益的貼合腳感，讓這雙鞋子能更加靈敏地順應他的動作。」這個團隊借鑑 Kyrie 2 的束帶設計，採用超輕盈、超堅韌纖維 Flywire 作為支撐織線，打造內部支撐系統。接著加上前足束帶，讓雙足穩固定位。
無可匹敵的應變力
最能彰顯出 Kyrie 球技的是當他運用創造力找出防守空檔的瞬間，並在這個短暫的剎那消失前把握機會。Grosso 表示：「他動作飛速，雙腳疾速移動，感覺速度就在他的精準掌控之下。他的球技完全不受限制。」設計師們為鞋子的後半部增添刻紋鞋釘，象徵 Kyrie 面對球場時不按牌理出牌的球風。24 歲的 Kyrie 才剛剛開始大展身手。