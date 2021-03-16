來到這個與大陸不相連的島嶼生活是什麼感覺？



Darci：生活在大都市會面對龐大的壓力和誘惑，要按照別人期望的方式生活。在這裡，我們自由自在，可以過自己想過的生活，穿自己想穿的衣服，和自己喜歡的人玩在一起。



Xiaomi：我的家人以為我會過得很辛苦，因為這裡是個小地方，但最後他們明白只要我過得快樂和健康，其他事情都不重要。在都市可以賺很多錢，但要承受很大的壓力。現在我的一些朋友都非常羨慕和嚮往這種生活方式。



Wan：我剛到這裡時和我媽媽大吵了一架。但經過多年後，她已經接受了我的生活。



You：我十幾歲時差點在一場車禍中喪生，所以我的父母認為只要能運動都是件幸運的事。只要我身體健康，他們都會支持我。