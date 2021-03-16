衝浪為這群擁抱自由者帶來力量，讓她們挑戰傳統打破窠臼。
「團結無限」系列介紹挑戰運動現況、突破運動框架的隊伍和俱樂部。
被稱為中國版夏威夷的海南島，是中國南海的熱帶伊甸園，暴風雨天候帶來衝浪急需的湧浪，Darci Liu 和波浪奮力搏鬥，努力突破重圍。跟隨在她板舵後面的是一群充滿熱情的女性，她們在 Darci 的啟發下來到這座島，致力於將衝浪打造成一種生活方式。她說：「每一位和我一起衝浪的女孩學的不只是衝浪，我分享的是身體、心理和精神層面的療癒。」這位訓練有素的 34 歲芭蕾舞者在 2007 年移居海南島時，熱情從芭蕾提斯轉移到了衝浪板上，成為中國首位職業女衝浪手，也是當時唯一的女衝浪手。
Darci Liu 正在等待連續大浪。
從那時起，Darci 帶來了許多改變。越來越多女性衝浪手在她的激勵下放棄了在中國大城市的工作，來到海南過著屬於自己的生活。然而在中國的社會背景下，選擇這樣的生活方式是件不容易的事。大多數 Darci 的支持者拒絕了由來已久的社會規範，包括穩定的工作、婚姻和家庭，轉而選擇創業精神十足的雄心壯志並投入自己熱愛的運動。
在這些女性中，34 歲的 Xiaomi Huang，在一趟改變人生觀的海南之旅後，在島上開了一間衝浪酒吧；25 歲的 Jingya Li，暫緩蒸蒸日上的化妝品事業，成為了一名衝浪教練；26 歲的 Wan Bao，在社群媒體上看見衝浪之美後，深受啟發；27 歲的 You You，在大學畢業打了一連串的零工後，找到自己的道路，成為了一名衝浪教練；還有 28 歲的 Liu Huan，經歷過一次痛徹心扉的悲傷後，在海南重新找回自己。這個喜歡玩樂、探索靈魂的衝浪團體，成員們相伴共生，給彼此力量，讓她們拋下過去把握極為單純的當下。
結束波濤洶湧的刺激衝浪後，我們到 Xiaomi 在後海灣開的衝浪酒吧，一起坐下來聊聊社會壓力、自己的生活方式和海洋。
Darci (左) 在陸地上為 Jingya Li 提供小訣竅。
Darci，能否聊聊你的指導風格？
Darci：我們會談論許多有關人生的事情，不只是要大家站上板子去衝浪。我真心想瞭解她們來這裡的原因、為什麼想學衝浪，以及想從中獲得什麼。因為衝浪在很大的程度上造就了現在的我，不只是站在衝浪板上而已，而是展現真正的自我。我透過衝浪學習到這些事情，也希望和其他人分享這些經驗。
Darci，能否聊聊你的指導風格？
Darci：我們會談論許多有關人生的事情，不只是要大家站上板子去衝浪。我真心想瞭解她們來這裡的原因、為什麼想學衝浪，以及想從中獲得什麼。因為衝浪在很大的程度上造就了現在的我，不只是站在衝浪板上而已，而是展現真正的自我。我透過衝浪學習到這些事情，也希望和其他人分享這些經驗。
Wan (左) 和 You 有說有笑共乘一道浪。
你從衝浪中學到什麼？
Darci：衝浪在某種程度上使我的生活變得更單純，讓我現在懂得欣賞自己和其他人。
Xiaomi：因為每次衝浪都不一樣，你必須不斷克服自己的恐懼。我以前不會游泳，很害怕下水。我無法呼吸、無法張開眼睛，是衝浪讓我在面對人生時變得更勇敢。
Jingya：衝浪讓我振奮，充滿熱情與自信。追到浪時，我會覺得自己像女王一樣！衝浪也讓我有改變人生的機會。25 歲的我已經有成功的事業，而且有車有房。但認識 Darci 後，我開始嚮往她的生活：自信、無拘無束、充滿無限可能性。
Darci：太感人了，你現在也擁有這種生活了！
你從衝浪中學到什麼？
Darci：衝浪在某種程度上使我的生活變得更單純，讓我現在懂得欣賞自己和其他人。
Xiaomi：因為每次衝浪都不一樣，你必須不斷克服自己的恐懼。我以前不會游泳，很害怕下水。我無法呼吸、無法張開眼睛，是衝浪讓我在面對人生時變得更勇敢。
Jingya：衝浪讓我振奮，充滿熱情與自信。追到浪時，我會覺得自己像女王一樣！衝浪也讓我有改變人生的機會。25 歲的我已經有成功的事業，而且有車有房。但認識 Darci 後，我開始嚮往她的生活：自信、無拘無束、充滿無限可能性。
Darci：太感人了，你現在也擁有這種生活了！
從左至右：Jingya、Xiaomi、Darci、San Chen
你如何與其他女性建立如此親近的關係？
Darci：這裡的每個人都有非常相似的觀點。我們都在海邊長大，都來自大海，關係就像姊妹一樣！
Xiaomi：沒錯！選擇住在這裡的人，都受到同一種生活方式的啟發。我們都拋棄了充滿壓力的都市生活。
Jingya：剛到這裡時，我以為想融入這個團體，必須學會衝浪。
Darci：你想太多了，即使你不會衝浪，也是這個團體的一分子！
Wan：這個村子很小，我很快就認識所有其他女孩。不衝浪的時候，我們白天都會一起曬日光浴、聽音樂，或晚上一起吃燒烤和喝酒。假日的時候，如果沒回家，我們會一起慶祝，沒有家人陪伴也不會感到孤單。
Darci：沒錯，我們是一家人。過農曆年的時候，每個人會從家裡帶一道菜過來，然後一起享用大餐。
You：我們都喜歡衝浪，所以總是無話不談。每天衝完浪，我們都會回來一起喝酒。
Liu：如果我們喝多了，就會互相照顧回家！
你如何與其他女性建立如此親近的關係？
Darci：這裡的每個人都有非常相似的觀點。我們都在海邊長大，都來自大海，關係就像姊妹一樣！
Xiaomi：沒錯！選擇住在這裡的人，都受到同一種生活方式的啟發。我們都拋棄了充滿壓力的都市生活。
Jingya：剛到這裡時，我以為想融入這個團體，必須學會衝浪。
Darci：你想太多了，即使你不會衝浪，也是這個團體的一分子！
Wan：這個村子很小，我很快就認識所有其他女孩。不衝浪的時候，我們白天都會一起曬日光浴、聽音樂，或晚上一起吃燒烤和喝酒。假日的時候，如果沒回家，我們會一起慶祝，沒有家人陪伴也不會感到孤單。
Darci：沒錯，我們是一家人。過農曆年的時候，每個人會從家裡帶一道菜過來，然後一起享用大餐。
You：我們都喜歡衝浪，所以總是無話不談。每天衝完浪，我們都會回來一起喝酒。
Liu：如果我們喝多了，就會互相照顧回家！
Darci (左二) 帶領女衝浪手進行衝浪前的伸展運動。
來到這個與大陸不相連的島嶼生活是什麼感覺？
Darci：生活在大都市會面對龐大的壓力和誘惑，要按照別人期望的方式生活。在這裡，我們自由自在，可以過自己想過的生活，穿自己想穿的衣服，和自己喜歡的人玩在一起。
Xiaomi：我的家人以為我會過得很辛苦，因為這裡是個小地方，但最後他們明白只要我過得快樂和健康，其他事情都不重要。在都市可以賺很多錢，但要承受很大的壓力。現在我的一些朋友都非常羨慕和嚮往這種生活方式。
Wan：我剛到這裡時和我媽媽大吵了一架。但經過多年後，她已經接受了我的生活。
You：我十幾歲時差點在一場車禍中喪生，所以我的父母認為只要能運動都是件幸運的事。只要我身體健康，他們都會支持我。
來到這個與大陸不相連的島嶼生活是什麼感覺？
Darci：生活在大都市會面對龐大的壓力和誘惑，要按照別人期望的方式生活。在這裡，我們自由自在，可以過自己想過的生活，穿自己想穿的衣服，和自己喜歡的人玩在一起。
Xiaomi：我的家人以為我會過得很辛苦，因為這裡是個小地方，但最後他們明白只要我過得快樂和健康，其他事情都不重要。在都市可以賺很多錢，但要承受很大的壓力。現在我的一些朋友都非常羨慕和嚮往這種生活方式。
Wan：我剛到這裡時和我媽媽大吵了一架。但經過多年後，她已經接受了我的生活。
You：我十幾歲時差點在一場車禍中喪生，所以我的父母認為只要能運動都是件幸運的事。只要我身體健康，他們都會支持我。
上圖：Darci (左) 和 San。下圖：You
在中國做一名女性衝浪手代表什麼意義？
Darci：無論浪潮對你有什麼意義，都要追逐屬於自己的浪潮。任何能為你帶來啟發的事物，都要放手去做，不要在社會建立的遊戲中汲汲營營。在中國，現在真的有越來越多人想追逐自己的夢想，而不是建立別人的夢想。
You：我們變得更有自信。而擁有熱情會讓你成為更優秀的人。
Jingya：衝浪的女孩自由自在，她們更關注的是自己內心的渴望，而不是無關緊要的外在因素。
換完裝後，她們來到最喜歡的海鮮餐廳，就在後海漁港碼頭對面，準備補充在海上消耗的卡路里。在裡頭的餐桌上，她們輕輕鬆鬆就讓對面那些大口暢飲啤酒的吵鬧男士們相對失色。從彼此分享的週末八卦讓她們狂笑到飆淚，可以看出她們的深厚情誼。無畏、獨立和不諱言的她們，並不符合傳統中國的理想女性面貌。但在這群志同道合的女子衝浪手中，她們有了歸屬感，彼此相繫，對自己選擇的人生有越來越堅定的信念。她們歡迎更多中國女性擺脫都市生活的桎梏、不受社會期待的羈絆，勇闖狂風大浪。
左圖：Darci (左) 和 San。右圖：You
在中國做一名女性衝浪手代表什麼意義？
Darci：無論浪潮對你有什麼意義，都要追逐屬於自己的浪潮。任何能為你帶來啟發的事物，都要放手去做，不要在社會建立的遊戲中汲汲營營。在中國，現在真的有越來越多人想追逐自己的夢想，而不是建立別人的夢想。
You：我們變得更有自信。而擁有熱情會讓你成為更優秀的人。
Jingya：衝浪的女孩自由自在，她們更關注的是自己內心的渴望，而不是無關緊要的外在因素。
換完裝後，她們來到最喜歡的海鮮餐廳，就在後海漁港碼頭對面，準備補充在海上消耗的卡路里。在裡頭的餐桌上，她們輕輕鬆鬆就讓對面那些大口暢飲啤酒的吵鬧男士們相對失色。從彼此分享的週末八卦讓她們狂笑到飆淚，可以看出她們的深厚情誼。無畏、獨立和不諱言的她們，並不符合傳統中國的理想女性面貌。但在這群志同道合的女子衝浪手中，她們有了歸屬感，彼此相繫，對自己選擇的人生有越來越堅定的信念。她們歡迎更多中國女性擺脫都市生活的桎梏、不受社會期待的羈絆，勇闖狂風大浪。
後海村的皇后灣
文字：Crystal Wilde
攝影：Yuyang Liu