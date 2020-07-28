用餐時間比吃什麼更重要

如何聰明規劃進食時段？聽聽專家的看法和研究建議：

早餐：Panda 建議，起床後等待 1 到 2 小時再進食，並盡量持之以恆。原因何在？她解釋，剛起床時，人體血液中仍含有高濃度的睡眠賀爾蒙「褪黑激素」，這種激素會干擾胰島素的生成機制，而人體正好需仰賴胰島素分解並轉化碳水化合物。再者，盡可能在早餐時滿足卡路里需求和吃甜食的渴望。根據《營養期刊》發表的研究，讓早餐成為全日最豐盛的一餐，有助於維持健康的 BMI 值 (身高體重指數)，其他研究指出這對睡眠也有幫助。背後的理論是：豐盛的早餐能抑制一整天的食慾，進而間接控制體重、維持睡眠激素的正常運作。早上喝一杯柳橙汁或吃一塊馬芬蛋糕，能降低胰島素對於甜食或飲料的需索感，若等到晚上才吃甜食，可就沒那麼簡單。



點心：Panda 建議，正餐與點心之間，盡量保持兩小時以上的間隔。因為胰臟會在每次進食的時候釋放胰島素，拉高的胰島素濃度需經過 90 分鐘才能降回正常水平。進食的頻率過高，會導致胰島素濃度來不及恢復正常，進而導致脂肪囤積。



午餐：餓了再吃。不過如果早餐或晨間點心吃得很豐盛，就可能等到近傍晚時分才會感覺餓。如果你懶得張羅豐盛早餐，也可將一天的重頭戲擺在午餐。Panda 說，兩者皆可，總之要比晚餐豐盛就對了。同一份研究發現，將一天中最大的卡路里攝取量擺在午餐，對健康的益處僅次於早餐，但是相去不遠。



晚餐：把握與當天第一餐間隔 10 小時的原則。相較於時下流行的斷食 16 小時、進食 8 小時法則，這種進食限制不僅更容易遵守，研究也顯示可以改善血壓、體重和體脂含量。Panada 指出，盡量壓低晚餐的比重，才能減輕身體負擔。等身體習慣了 10 小時的間隔，再將間縮短至 8 小時，如果早上 10 點吃早餐，就在晚上 6 點吃晚餐。



想當然耳，要每天嚴守飲食戒律並非易事，甚至難上加難。畢竟三不五時會遇到加班、孩子不睡或慶生會的干擾，但其實不用擔心。Panda 說，每週只要限制飲食五天，就能改善健康。總之，只要態度積極一點，就能更健康一些。慶幸的是，生理時鐘既已建立，接下來就只剩學會照表操課而已。