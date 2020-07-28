用餐時間比吃什麼更重要

同樣是吃披薩，中午和凌晨兩點吃，身體的反應是否會相同？如果你曾在深夜吃了幾片披薩之後，一覺醒來感覺頭腦昏沉、反應慢半拍，那麼答案再清楚不過了，不同時間吃當然不一樣。
你可能會將矛頭指向熬夜或小酌幾杯，認為這才是導致早晨身體不適的元兇。事實的確如此，但並非唯一肇因。索爾克生物研究所教授 Satchin Panda 博士指出，消化系統是維持人體運作的諸多系統之一，由所謂的晝夜節律或生理時鐘控制。凌晨並非消化系統運作的時段，此時口腔分泌的唾液量不足以啟動消化機制，腸子也處於休眠模式，胰臟更無法代謝碳水化合物。
用餐時間如果違反生理時鐘，就像在該清醒的時候睡覺，或錯將右邊的隱形眼鏡戴入左眼，導致視線模糊不清。Panda 表示，更明確地說，就是在錯誤的時間進食。像是因工作太忙而拖到晚上 10 點才用餐，或是早上 9 點很少進食，卻為了某次的長跑活動，專程在早晨 6 點火速吞下花生醬配香蕉，導致生理時鐘大亂，迫使身體須重新調整運作週期。儘管接下來的幾天吃得再健康，都可能於事無補，當生理時鐘無法恢復正常時，就某種程度而言，表示身體已放棄治療。接踵而來的，可能是身體出現發炎和細胞受損反應，導致關節疼痛和肌肉恢復緩慢等問題。
在錯誤的時間進食，會導致生理時鐘大亂，須重新調整運作週期。儘管接下來的幾天吃得再健康，都可能於事無補，當生理時鐘無法恢復正常時，就某種程度而言，表示身體已放棄治療。
Satchin Panda 博士，索爾克生物研究所教授
另一方面，選定一個白天 8 到 12 小時的時段，限制只能在這個時段內用餐或吃點心，其他時間一律禁食，這麼做確實能為健康打底、成就更多事 (應先諮詢醫師充分瞭解才行)。Panda 指出，這種俗稱限制進食法或間歇性斷食法的飲食計畫，不僅有機會降低全身性發炎的發生率、緩和膝蓋痠痛和促進肌肉再生，更可能提升免疫力。研究結果也顯示，間歇性斷食法能改善身體調節血糖和燃燒脂肪的能力，這一切或許可歸功於，進食時間剛好就落在身體本該分解食物、而非關機的時段。如此一來，打個比方，就算午餐多吃了一些披薩，也能即時轉化成能量，而不至堆積到隔天。
如何聰明規劃進食時段？聽聽專家的看法和研究建議：
早餐：Panda 建議，起床後等待 1 到 2 小時再進食，並盡量持之以恆。原因何在？她解釋，剛起床時，人體血液中仍含有高濃度的睡眠賀爾蒙「褪黑激素」，這種激素會干擾胰島素的生成機制，而人體正好需仰賴胰島素分解並轉化碳水化合物。再者，盡可能在早餐時滿足卡路里需求和吃甜食的渴望。根據《營養期刊》發表的研究，讓早餐成為全日最豐盛的一餐，有助於維持健康的 BMI 值 (身高體重指數)，其他研究指出這對睡眠也有幫助。背後的理論是：豐盛的早餐能抑制一整天的食慾，進而間接控制體重、維持睡眠激素的正常運作。早上喝一杯柳橙汁或吃一塊馬芬蛋糕，能降低胰島素對於甜食或飲料的需索感，若等到晚上才吃甜食，可就沒那麼簡單。
點心：Panda 建議，正餐與點心之間，盡量保持兩小時以上的間隔。因為胰臟會在每次進食的時候釋放胰島素，拉高的胰島素濃度需經過 90 分鐘才能降回正常水平。進食的頻率過高，會導致胰島素濃度來不及恢復正常，進而導致脂肪囤積。
午餐：餓了再吃。不過如果早餐或晨間點心吃得很豐盛，就可能等到近傍晚時分才會感覺餓。如果你懶得張羅豐盛早餐，也可將一天的重頭戲擺在午餐。Panda 說，兩者皆可，總之要比晚餐豐盛就對了。同一份研究發現，將一天中最大的卡路里攝取量擺在午餐，對健康的益處僅次於早餐，但是相去不遠。
晚餐：把握與當天第一餐間隔 10 小時的原則。相較於時下流行的斷食 16 小時、進食 8 小時法則，這種進食限制不僅更容易遵守，研究也顯示可以改善血壓、體重和體脂含量。Panada 指出，盡量壓低晚餐的比重，才能減輕身體負擔。等身體習慣了 10 小時的間隔，再將間縮短至 8 小時，如果早上 10 點吃早餐，就在晚上 6 點吃晚餐。
想當然耳，要每天嚴守飲食戒律並非易事，甚至難上加難。畢竟三不五時會遇到加班、孩子不睡或慶生會的干擾，但其實不用擔心。Panda 說，每週只要限制飲食五天，就能改善健康。總之，只要態度積極一點，就能更健康一些。慶幸的是，生理時鐘既已建立，接下來就只剩學會照表操課而已。