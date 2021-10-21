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團結無限：Marchistas
這個瓜地馬拉競走隊展現這項運動如何成為國家認同的一部分。
「團結無限」系列介紹挑戰現況、突破框架的運動隊伍和俱樂部。
眾所矚目的焦點，在德州是美式足球，在巴西是足球，在瓜地馬拉，則是競走。Erick Barrondo 在倫敦贏得 2 萬公里競走銀牌後 (這是瓜地馬拉史上第一面奧運獎牌)，這項運動於 2012 年在瓜地馬拉大受歡迎。從熱情被燃起的那一刻起，這項運動很快就成為國民意識的一部分，是年輕人讓自己進步和開創更美好未來的途徑。
左起：Abner Pop、Zoe Ruiz、Diana Ruiz、Esmeralda Tiul、Pamela Ruiz
規則很簡單。正確的技巧是，盡快從起點線走到終點線，始終保持一隻腳著地，而且前腳要伸直。這麼做能讓手臂和臀部協調一致，才不會忍不住想「飄浮」起來提高速度。對觀眾來說，這個動作看起來可能有點呆傻，不過對許多從小就跳美倫格舞的瓜地馬拉人來說，動感的臀部動作相當自然而然。事實上，有些人說競走就像跳 20、30 或 50 公里的美倫格舞。
左起：Yasuri Palacios、María Peinado、Pedro López、José Oliva、Lisbeth López
左起：Abner Pop、Pamela Ruiz、Juan Coy
左起：Yasuri Palacios、María Peinado、Pedro López、José Oliva、Lisbeth López
左起：Abner Pop、Pamela Ruiz、Juan Coy
Erick 贏得獎牌前，在瓜地馬拉會練習快步行走 (marcha) 或競走的，主要是軍隊。快步行走對這裡的國民來說，是戰爭、內亂和恐懼的同義詞。現在，這個國家有多個競走團隊，有些團隊的運動員只有 6 歲，而且有許多團隊成員來自工人階級社區 (50% 的瓜地馬拉人生活貧困)。原本的聯想和隱含的意義已經翻轉：快步行走帶來希望，是邁向光明前途之路。
取得 2020 東京奧運參賽資格的 24 位瓜地馬拉運動員中，有 9 位是競走選手。說該國對這項運動極度重視，可能還有點輕描淡寫。在 Erick Barrondo 十年的生涯中，瓜地馬拉政府為他的訓練和贊助，投入了將近 800 萬格查爾 (約 100 萬美金)。許多年輕競走運動員每個月會收到獎學金，供教育和生活支出之用。瓜地馬拉人將競走視為改善未來的機會，以及一步一腳印打破貧窮循環的途徑。
許多競走運動員在瓜地馬拉市的街道進行訓練。左起：Juan Ortíz、Glendy Teletor、Yasuri Palacios、Yaquelin Teletor、Lisbeth López、Maria Peinado
競走除了帶來希望和身體益處外，和其他運動相比更可行、進入門檻更低，而這項運動也以團體運動才能做到的獨特方式，將瓜地馬拉家庭的不同世代、朋友和鄰里聯繫在一起。競走看起來雖然像是自己一個人努力的運動，卻是在團隊環境下進行的，這對於體驗以及在這項運動中獲得成功非常重要。訓練的內容有時會有長達 30 公里的距離，這些訓練時間是和隊友並肩走過，無疑會讓大家發展出家人般的關係。我們影片中的團隊由來自許多不同行業和階層的運動員組成，具有多元背景，年齡範圍也很大 (從 6 歲到 25 歲)。不論他們來自哪裡，將他們連結在一起的是對這項運動的熱愛，以及永遠保持一隻腳著地的決心。
[左邊] 左起：Yaquelin Teletor、Gaby Sica、María González、Katherine Marroquín、María Peinado、Lisbeth López、Yasuri Palacios、Glendy Teletor、Sergio Perez、Bryan Matías、Pedro López、Juan Ortíz、José Oliva
(左) 左起：Yaquelin Teletor、Gaby Sica、María González、Katherine Marroquín、María Peinado、Lisbeth López、Yasuri Palacios、Glendy Teletor、Sergio Perez、Bryan Matías、Pedro López、Juan Ortíz、José Oliva (右) 順時針方向，從左方開始：Katherine Marroquín、María González、Sergio Perez、Gaby Sica、José Oliva、Ronín Ortiz、Juan Ortíz、Lisbeth López、Pedro López、Yaquelin Teletor、Bryan Matías、Glendy Teletor、María Peinado、Yasuri Palacios
順時針方向，從左方開始：Katherine Marroquín、María González、Sergio Perez、Gaby Sica、José Oliva、Ronín Ortiz、Juan Ortíz、Lisbeth López、Pedro López、Yaquelin Teletor、Bryan Matías、Glendy Teletor、María Peinado、Yasuri Palacios
認識競走隊成員
Juan Ortíz、José Oliva、Bryan Matías
Bryan Matías
Juan Ortíz、José Oliva、Bryan Matías
Bryan Matías
「比賽時，我感受到對瓜地馬拉的熱情、為贏得獎牌與對手正面對決的熱情，以及為自己的未來和國家的未來努力奮鬥的熱情。」
Bryan Matías，16 歲 2021 泛美盃冠軍
「我希望能為自己的國家寫下歷史性的一頁，並讓女孩和女性看見，不論目標是大是小，只要你下定決心，就一定能實現。」
Yasuri Palacios，21 歲 中北美洲及加勒比海冠軍盃 (NACAC) 紀錄保持人
「競走讓我有機會和不同的人互動，而這改變了我看待人生的方式。當有人需要支援時，我們一直都會伸出援手。有新隊友加入時，我會分享自己知道的事情。當他們必須提升速度時，我會對他們說：『跟我一起來，我會拉著你。』」
Yaquelin Teletor，16 歲 2021 泛美盃銅牌得主
「我真的很喜歡學習，也很喜歡運動，因為我和叔叔一起訓練。我從來沒有參加過比賽，因為大家說我年紀太小不能參加。不過每次訓練時，我都有種勝利的感覺。」
Zoe Ruiz，6 歲 在 Cobán 隊接受訓練的最年輕競走選手
「每一場比賽我都既興奮又期待，很開心可以代表自己的社區和國家，這是很大的榮譽。我始終相信，付出的每一分努力都讓我更接近奧運頒獎台。」
Abner Pop，14 歲 中美洲銀牌得主
「機會是給那些動手實現的人，夢想不會過期。」
Glendy Teletor，19 歲 和她的姊姊 Yaquelin 一起競走了 9 年
Lisbeth López
左起：Lisbeth López、Juan Ortíz
Lisbeth López
左起：Lisbeth López、Juan Ortíz
「比賽時我會很興奮，環顧四周，看大家大聲吶喊與加油，而且我也會因為代表自己的國家和團隊而情緒激動。競速蘊含如此純粹的能量，我們為目標而奮鬥，並盡力消除每一道阻礙。」
Lisbeth López，15 歲 中北美洲及加勒比海冠軍盃 (NACAC) 銀牌得主
「我最喜歡競走的地方，是我所身處的不只是一個團隊，還是一個大家庭。我不認為訓練只是一項運動，這是我的日常工作。」
Pedro López，20 歲 中北美洲及加勒比海冠軍盃 (NACAC) 金牌得主
Ronín Ortiz
左起：Ronín Ortiz、Mirna Ortiz
Ronín Ortiz
左起：Ronín Ortiz、Mirna Ortiz
「我喜歡媽媽來看我訓練，以及讓她看到在她和所有家人榜樣的影響下，我在競走。我的母親、她的另一半 (Erick Barrondo)，以及我的表哥表姊已經是職業選手。從很小的時候開始，我就會去跑道，看家人是怎麼進行訓練的，而且樂在其中。現在我很高興知道自己雖然剛起步，但已經對這項運動有所認識了。」
Ronín Ortiz，13 歲 第一年競走新手，是奧運選手 Mirna Ortiz 的兒子
「開始從事競走運動前，我的夢想小小的。然而，競走讓我發現自己內心真正的渴望。參與這項運動和這個社群前，我會聽其他人的想法，而且很容易改變心意，而現在，對於自己想要成為的樣子，我更清楚，也更堅定。」
Gabby Sica，11 歲 競走初學者
「瓜地馬拉的足球表現不是那麼出色，而我瞭解到競走可以讓自己發揮更大的影響力。剛從奧運比賽回來的阿姨和表姊給了我很大的激勵和啟發。對我來說，臀部動作有點難，不過這項運動就存在我的基因裡，我一定要競走。」
Juan Ortíz，15 歲 從足球選手轉為競走選手
左起：Yasuri、José Oliva、María Peinado、Lisbeth López、Pedro López
文字：Julio Serrano Echeverría 攝影：Juan Brenner 影片：Juan Brenner、Paolo Giron