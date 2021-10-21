團結無限：Marchistas

Erick 贏得獎牌前，在瓜地馬拉會練習快步行走 (marcha) 或競走的，主要是軍隊。快步行走對這裡的國民來說，是戰爭、內亂和恐懼的同義詞。現在，這個國家有多個競走團隊，有些團隊的運動員只有 6 歲，而且有許多團隊成員來自工人階級社區 (50% 的瓜地馬拉人生活貧困)。原本的聯想和隱含的意義已經翻轉：快步行走帶來希望，是邁向光明前途之路。

取得 2020 東京奧運參賽資格的 24 位瓜地馬拉運動員中，有 9 位是競走選手。說該國對這項運動極度重視，可能還有點輕描淡寫。在 Erick Barrondo 十年的生涯中，瓜地馬拉政府為他的訓練和贊助，投入了將近 800 萬格查爾 (約 100 萬美金)。許多年輕競走運動員每個月會收到獎學金，供教育和生活支出之用。瓜地馬拉人將競走視為改善未來的機會，以及一步一腳印打破貧窮循環的途徑。