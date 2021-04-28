改變音樂和模特兒生態的青年創客

Deba，妳在創意產業提升中東女性的能見度，一路走來的過程是如何？



Deba：促使我發起行動的最大原因來自我的成長背景。我在成長的過程中，不曾在網路上看到任何庫德族或中東人從事我現在做的工作。不只我有這種經驗，我有很多朋友也未曾見到讓自己產生共鳴的代表人物。這真的令人沮喪，因為我們都是年輕女孩，別人要我們嚮往的形象全是金髮碧眼，這是虛幻不實的傳統西方審美觀，這種觀念很瘋狂也非常不合理。



我們必須為產業帶來不同的審美觀。我覺得現在的產業已經變得更多元，但只限於我接觸的面向，例如模特兒拍攝和甄選過程。下一步是要思考要如何改變製作團隊，目前的幕後成員仍然都是白人。挑選一批包含 12 名黑人的模特兒陣容很好，但如果幕後製作團隊成員都是白人，那根本沒有意義。提升文化能見度不能像是作秀，必須真的讓人人平等。



在你們各自的音樂和模特兒產業，大家對於你們想要改變既定印象的反應是什麼？



Tom：我會說就像馬麥酵母果醬一樣，評價非常兩極。有些人說：「這也叫音樂？真懷念過去，現在的音樂怎麼了？」但也有人會說：「太有才華了，從來沒聽過這樣的音樂。」意思是聽起來與之前的音樂截然不同，有些人會覺得這是正面評價，有的人認為這是負面的，完全取決於他們的觀念。我的音樂是很棒的討論主題，我喜歡傾聽大家的想法，我讓大家自行決定音樂對他們的意義。



Deba：反應非常複雜。很多年輕女孩很感謝我，這非常美好。對我來說，這就是我試圖推動改變的唯一原因。



Tom：沒錯，Deba 超酷。她總是對我說：「我小時候很希望能看到讓我更有共鳴的人物，或是頭髮多、眉毛粗的女孩。」然後她會給我看一名女孩的留言訊息，內容提到：「我常常因為濃眉而被別人欺負，但是妳讓我覺得我應該珍惜這個特色。」Deba 居然有這樣的影響力，真是了不起。



Deba：如果我能透過我的外表，還有我的出身，讓更多女孩對自己的外貌充滿自信，這樣就太好了。我每天都會被視為恐怖分子，以前還被稱為大猩猩和《星際大戰》的毛怪「丘巴卡」。只因為我的手毛和體毛多了一點，就被貼上這些標籤真的很傷人。我希望現在的女孩子能走出這種霸凌，變得更加強壯。