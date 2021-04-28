改變音樂和模特兒生態的青年創客

翻轉音樂和模特兒圈的情侶檔
文化
19 歲的 Tom 和 Deba 走在顛覆各自領域的道路上，為他們的世代帶來能量。
團結齊心：我們與彼此相隔，但內心連結卻未曾間斷。我們邀請 2020 年節日型錄人物進行訪談，探討團結齊心在這個時刻所代表的意義。
Deba Hekmat 和男友 Tom Austin 不浪費一分一秒。
這兩位青年創意工作者分別是模特兒和音樂家，他們認為，封城期間是深入探討種族歧視和社會改革的大好時機，同時也必須更加努力發展各自的事業。他們希望能在未來自信宣告，他們利用這段時間展現自身影響力。
饒舌歌手 Tom 說：「我不想要回頭看時，發現自己這三個月不知道要做什麼，而且一事無成。」他來自距離倫敦一小時車程的北邊小鎮，並以 Niko B 為藝名。「我一直都待在房間嘗試各種事物，我喜歡創造五分鐘前還不存在的東西。」
他的作品中有 2 首超人氣單曲，播放次數均突破千萬。同時，Deba 正在為自己的模特兒事業和社運志向鋪路。她透過 Instagram 加入一家模特兒經紀公司，並利用這個逐漸茁壯的社群平台，推翻創意產業中早已過時的審美標準。庫德族出身的她現居倫敦，固定在 Instagram 上與同儕對話，談論他們這個世代遭遇的問題。
Deba 表示：「討論種族和平等議題很困難，卻至關重要。我一直非常勇於發言，表達自己的信念。但在過去的幾個月裡，情況躍升為截然不同的境界。」
這對情侶最初透過 Instagram 相識，他們對於創意事業的多元想法打破了傳統疆界和分野。他們向我們訴說如何透過展現自身脆弱之處支持彼此，進而改變世界，以及他們的世代對於挑戰的開放態度。
「我喜歡創造五分鐘前還不存在的東西。」
Tom
你們是透過社群媒體認識的，就像很多現代情侶一樣，對嗎？
Tom：她和我有一位共同好友，我當時覺得她好酷，所以就決定追蹤她。我試圖利用取消追蹤後再追蹤的方式讓她注意到我，我試了 5 到 10 次，但完全沒用。好像是第 11 次你終於有回應了，然後就發展成我們現在的關係。
Deba：對呀，就像現在這樣。
你們此時才 19 歲，但已經參與製作許多作品，你們會如何描述自己的工作？
Deba：首先，我是模特兒，但藉由過去幾年在這個產業的經驗，我逐漸擁有自己的話語權，還創造了一個平台，為年輕的有色人種女性和模特兒圈中像我一樣的年輕人發聲，希望打造一個更好的環境。
Tom：音樂對我來說是最重要的，但透過音樂還能接觸所有的創意領域。舉例來說，我負責執導自己其中一支 MV，所以我包辦了音樂創作和攝影。我還策劃了封面照片的拍攝，設計 MV 中需要的一件特殊造型。我會開啟每扇創意大門，沉浸在各個領域，例如音樂、攝影、時尚……我討厭「時尚」這個詞，應該說「造型」。總而言之就是涉略每一個領域。
Deba，妳在創意產業提升中東女性的能見度，一路走來的過程是如何？
Deba：促使我發起行動的最大原因來自我的成長背景。我在成長的過程中，不曾在網路上看到任何庫德族或中東人從事我現在做的工作。不只我有這種經驗，我有很多朋友也未曾見到讓自己產生共鳴的代表人物。這真的令人沮喪，因為我們都是年輕女孩，別人要我們嚮往的形象全是金髮碧眼，這是虛幻不實的傳統西方審美觀，這種觀念很瘋狂也非常不合理。
我們必須為產業帶來不同的審美觀。我覺得現在的產業已經變得更多元，但只限於我接觸的面向，例如模特兒拍攝和甄選過程。下一步是要思考要如何改變製作團隊，目前的幕後成員仍然都是白人。挑選一批包含 12 名黑人的模特兒陣容很好，但如果幕後製作團隊成員都是白人，那根本沒有意義。提升文化能見度不能像是作秀，必須真的讓人人平等。
在你們各自的音樂和模特兒產業，大家對於你們想要改變既定印象的反應是什麼？
Tom：我會說就像馬麥酵母果醬一樣，評價非常兩極。有些人說：「這也叫音樂？真懷念過去，現在的音樂怎麼了？」但也有人會說：「太有才華了，從來沒聽過這樣的音樂。」意思是聽起來與之前的音樂截然不同，有些人會覺得這是正面評價，有的人認為這是負面的，完全取決於他們的觀念。我的音樂是很棒的討論主題，我喜歡傾聽大家的想法，我讓大家自行決定音樂對他們的意義。
Deba：反應非常複雜。很多年輕女孩很感謝我，這非常美好。對我來說，這就是我試圖推動改變的唯一原因。
Tom：沒錯，Deba 超酷。她總是對我說：「我小時候很希望能看到讓我更有共鳴的人物，或是頭髮多、眉毛粗的女孩。」然後她會給我看一名女孩的留言訊息，內容提到：「我常常因為濃眉而被別人欺負，但是妳讓我覺得我應該珍惜這個特色。」Deba 居然有這樣的影響力，真是了不起。
Deba：如果我能透過我的外表，還有我的出身，讓更多女孩對自己的外貌充滿自信，這樣就太好了。我每天都會被視為恐怖分子，以前還被稱為大猩猩和《星際大戰》的毛怪「丘巴卡」。只因為我的手毛和體毛多了一點，就被貼上這些標籤真的很傷人。我希望現在的女孩子能走出這種霸凌，變得更加強壯。
「如果我能讓更多女孩對自己的外貌充滿自信，這樣就太好了。」
Deba
「如果你能上網，你也能與他人進行難能可貴的對話，而不是永無止境地盯著手機看。」
Deba
你覺得為什麼你們的世代有辦法大規模地與人交流？
Tom：我猜這就是社群媒體的力量。在我父親的那個年代，要讓 100 個人同時看見資訊，他必須列印 1,000 張海報並到處張貼。對我們來說，我可以發表一篇故事、舉辦一場活動。任何人都能發布 Instagram 限時動態或其他內容，大約 5 分鐘內就會有 5,000 人看見。社群媒體能帶來的機會和改變簡直讓人咋舌。
Deba：沒錯，真的很瘋狂。社群媒體很奇怪，你可以善加利用，藉此賺錢、散步資訊或協助他人。它也可能在你心中鑿出大洞，讓你走向自我毀滅。最重要的是做出決定，思考「為什麼我要用手機？我能從中獲得什麼？」
如果這能促進改變，鼓勵自己學習，使用社群媒體才有意義。我不想在社群媒體上永無止境地滑，對自己的外表、個性和財富感到不滿。
如果你能上網，你也能與他人進行難能可貴的對話，而不是永無止境地盯著手機看，吸收過多資訊。
「社群媒體能帶來的機會和改變簡直令人咋舌。」
Tom
除了社群媒體，各個領域都有一股做出改變及突破現狀的動力和渴望。大家都想知道，你們認為背後原因是什麼？
Deba：我們的世代不能說是厭倦，就某種程度而言，我覺得我們已經受夠了。是否要突破完全取決於你我的決定，希望能從我們這一代開始推動改變的齒輪。
你會看到年輕的白人小孩和意見相左的父母進行非常痛苦的對話。我們在無數影片裡看見許多孩子與父母討論、爭執，但我們需要這種能量，我們必須不安於現狀。
我一直非常勇於發言，表達自己的信念，尤其是平等和種族議題。但在過去的幾個月裡，情況躍升為截然不同的境界。我覺得最大原因是我們都被關在室內，內心的怨氣和憤怒不斷累積，無處發洩，所以必須找到出口。
最後，除了每天與你們互動的數百萬人，你們如何在彼此身上獲得支持和團結的力量？
Tom：我會向她展示我所有的創作，我非常重視她的意見，而這能讓我不斷進步。產出作品後會希望馬上給其他人看，讓大家都能欣賞，皆大歡喜。
Deba：我們兩個人的創作風格迥異，我們都在自己的創意領域打拼。他看到我表現出色，就會激勵自己要更加努力。我看到他獲得新的工作，或是東忙西忙，我就會說：「做得好，你真的很酷。」我也會想辦法充實自己，因為我覺得他是我的靈感來源。Tom 就是我的靈感，這很美妙。
Tom：你這樣說讓我好開心。
撰寫時間：2020 年 7 月