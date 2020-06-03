動力無限的秘訣
心態
上一次更新：2020年6月3日
Nike Training 的建議
釐清你的訓練「動機」，培養無窮的熱情和毅力。
你一心追求健康與保健，但背後真正的原因是什麼？本文將告訴你如何釐清「動機」，藉此讓自己保有動力。
開始覺得健身變得無趣或乏味了嗎？不妨釐清你的動機，也就是問問自己「為什麼」要訓練，這樣才能確實瞭解自己為何如此賣力。Nike Master Trainer Branden Collinsworth 表示，每當你感到訓練過度或想完全放棄時，尋找「動機」可以激勵你繼續前進。
所以，你訓練的動機是什麼？答案不像大家常說的「我想要有好看的身材」或「我想要減壓」那麼單純。這些可能是你腦中浮現的第一個答案，但其實相當表面。如果不抽絲剝繭，這類動機很快就會消逝，而你也就不會有動力繼續向前邁進。
「每當你感到訓練過度或想完全放棄時，尋找『動機』可以激勵你繼續前進。」
Branden Collinsworth，Nike Master Trainer
Collinsworth 表示，真正能激發我們的「動機」，必須與自己息息相關，且具有實際的情感成分。只要花五分鐘參考下列三個簡單的步驟，就能尋找你的動機：
- 找個安靜的地方思考。
你不用花很多時間，也不需要一個充滿禪意的場所，只需要一個可以安靜思考這個問題的地方就行。準備好紙筆或手機來記下內心的想法，以便之後整理自己的思考內容。
- 捫心自問，究竟想從訓練中獲得什麼。
是想要提升舉重量，還是想跑得更快？除了生理層面，也請思考你想達成的心理目標。把所有初步的答案寫下來。
- 接著再深入挖掘，找出這些答案背後的動機。
檢視你的訓練動機清單，並不斷地逐一挖掘，直到真正找到與原始情感最有關聯的理由。例如，如果是「我想成為整體更優秀的運動員」，那就思考為什麼想達到這個目標。也許達標後能變得更強壯、更健康，這樣一來就能感到自信和快樂，而這些感覺讓人生更有趣又愉悅。這就是你的動機！每當你需要訓練的動力時，不妨往這方向去思考。