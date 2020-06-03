你一心追求健康與保健，但背後真正的原因是什麼？本文將告訴你如何釐清「動機」，藉此讓自己保有動力。



開始覺得健身變得無趣或乏味了嗎？不妨釐清你的動機，也就是問問自己「為什麼」要訓練，這樣才能確實瞭解自己為何如此賣力。Nike Master Trainer Branden Collinsworth 表示，每當你感到訓練過度或想完全放棄時，尋找「動機」可以激勵你繼續前進。



所以，你訓練的動機是什麼？答案不像大家常說的「我想要有好看的身材」或「我想要減壓」那麼單純。這些可能是你腦中浮現的第一個答案，但其實相當表面。如果不抽絲剝繭，這類動機很快就會消逝，而你也就不會有動力繼續向前邁進。