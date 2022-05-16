前跨弓箭步正確姿勢：分解動作

如果你是初學者，可以從姿勢的精進著手 (稍後同樣會詳細介紹)。先從單腿 2 組或 3 組開始，每組 8 到 10 下重複動作。重點是在自身體重下做出高質量的動作，也就是動作要放慢並維持掌控力。如果你是經驗老到者，仍可以檢查自己的姿勢，接著可以增加重量、提升動作數和組數，並增添不同變化來增強難度。



無論你在進行什麼健身訓練，都應事先花幾分鐘時間進行活動力訓練，可以打開你的髖部和熱身，並伸展你的臀大肌，這能使你的肌肉做好萬全準備，並提升動作幅度。